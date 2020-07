Hice la denuncia correspondiente y al día siguiente una ampliación de la misma», dijo. «El miércoles di datos recolectados a la Brigada de Investigaciones sobre el supuesto paradero de mi drone», agregó.

«El día jueves vendieron mi drone a otra persona, la cual tengo el dato de su domicilio gracias a mis amigos que me ayudan. Hoy fui nuevamente a brindar datos para que actúen rápido antes que vuelva a irse de ese domicilio«, dijo.

Pero se fue decepcionado: según dijo, le pidieron que haga el trabajo de la Policía. «Me toman los datos y me recomendaron que mañana lunes vaya a la fiscalía, pedir hablar con un fiscal para que sea efectiva una orden de allanamiento«, dijo.



Hace una semana que estoy recopilando información, padeciendo mis malestares estomacales y dolores de cabeza, sin contar la contención hacia mi hijo después del trastorno de habernos robado. Me pregunto qué más hacer para no ser el único interesado en recuperar mi drone, estoy interpretando que un bien material no es lo suficientemente importante y es solo mía la obligación de buscarlo«, dijo.