«Pronto estaré nuevamente en el frente de batalla», se comprometió este sábado Javier Piorno, el jefe de enfermería del Centro Emergente de Asistencia Respiratoria que se contagió de coronavirus, estuvo al borde de la muerte, y ahora logró el alta médica después de casi tres meses de internación.

Piorno le dictó un sentido mensaje a su hija, para agradecer a través de las redes sociales el apoyo recibido. Aun tiene que continuar la rehabilitación en su hogar y todavía no puede escribir con sus manos. Pero quiso dar la novedad con sus palabras y un mensaje de optimismo.

«Escribo estas notas, en realidad como aun no manejo los dedos las esta escribiendo mi hija, después de 59 días de asistencia ventilatoria mecánica, 12 días más de cuidados intensivos y 16 días más en el servicio Clínica Medica, es solo para expresar la felicidad que tengo de hoy poder irme de alta y llegar a mi casa», contó.

«Sé que he tenido una batalla muy grande pero que no fue en soledad, fue con todo el ejercito del “Hospital Lucio Molas”, sin todos y la ayuda de todos ellos hoy no estaría aquí», expresó en las redes.

También agradeció «a la cantidad de gente que ha hecho cadenas, bendiciones y rezos por mi, no voy a poder nombrarles a todos, pero es inmenso, mi corazón se abre para agradecerle a todos y cada uno de ellos, la gente, los amigos, los conocidos, los familiares, los compañeros, el incondicional Leo Ortiz, mi vida Marti y Gonza, mi sostén mi mamá Teresa, quien siempre estuvo a mi lado, Romina Borassi, el amor de mi vida, quien nunca se separó de mi lado».

«No me sale mucho más porque es infinita la gente qué tengo que agradecer, incluidos también directores y contadores del hospital, ministro de salud, sub secretario de salud Dr. Vera, y a nuestro vice gobernador Mariano Fernández».

«Empiezo los pasos para adelante y pronto estaré nuevamente en el campo de batalla», prometió.

Cabe recordar que una ambulancia había trasladado a Piorno desde su casa el 11 de octubre a las 3 de la madrugada, porque tenía fiebre y problemas respiratorios. A las pocas horas el diagnóstico de coronavirus le dio positivo.

Con una neumonía en los dos pulmones, con coronavirus, su estado se agravó. Le aplicaron plasma. Dos veces estuvo al borde de la muerte. Pero salió.

Piorno es uno de los cientos de médicos y enfermeros de la provincia que se contagiaron de coronavirus atendiendo los pacientes de la pandemia. Como estuvo tanto tiempo internado, el trabajo de rehabilitación de kinesiología es fundamental por estas horas.

Piorno no tenía enfermedades prexistentes. Los familiares desmintieron que tuviese diabetes. Apenas un poco de sobrepeso. Y el colesterol alto. Tiene 47 años.