«La relación con Argentina va a ser mejor» que con Donald Trump, porque «reflejará el valor que el presidente electo le acuerda a los vínculos internacionales de los EE.UU,», sostuvo la senadora Laura Sturgeon, una hija de pampeanos que es senadora en el Estado de Delaware por el Partido Demócrata. Después de la reciente elección en el país del Norte, la legisladora, que tiene vínculos familiares en nuestra provincia, analizó que el resultado reflejó «el hartazgo mayoritario a los exabruptos diarios de un Presidente (Trump) cuyos golpes de timón parecían no respetar los principios y valores fundamentales de la democracia estadounidense. En dialogo con este diario contó cómo llegaron sus padres a radicarse en Estados Unidos, y de qué manera ella se vinculó a quien será presidente de ese país.

-¿Es nacida en Estados Unidos?

-Sí, en el Estado de Florida. Soy hija de pampeanos… cuando mi padre estaba estudiando para su doctorado en Ingeniería en la Universidad de Florida se radicaron aquí.

-¿Qué hace, más allá de la política en Estados Unidos?

-Acabo de jubilarme después de 25 años trabajando como profesora de literatura inglesa en colegios secundarios. En el 2018 fui elegida a la Legislatura del Estado de Delaware como Senadora de su 4to. Distrito. En mi distrito vive Joe Biden, el actual presidente electo de los Estados Unidos.

-¿Cómo se compone su familia?

-Estoy casada con Bill Reardon que tiene tres hijos adultos de su primer matrimonio.

-¿Cómo empieza su vinculación con la política?

-En la Universidad, en los años ’80. Actué en varios grupos políticos opuestos a la segregación racial en Sudáfrica, los Contras en Nicaragua, y en favor de una resolución justa del problema Palestino. Más recientemente, actué en el Sindicato de Educadores en donde fui elegida a su Comisión Directiva. Posteriormente decidí postularme como candidata al Senado en la Legislatura del Estado de Delaware con el objetivo de mejorar el sistema educativo estatal.

-Entiendo que es senadora en un Estado (Delaware).

-Sí, soy senadora estatal por el Distrito 4º del Estado de Delaware, que está en el Este de los EEUU, sobre el Atlántico. Nuestros vecinos geográficos son al norte los estados de Pensilvania y Nueva Jersey y al este y al sur, Maryland.

-¿No cree que deben modificar lo del Colegio Electoral, que hace que no siempre el que tiene más votos sea presidente, como cuando Hilary Clinton resultó postergada?

-Sí, estoy de acuerdo, en mi primer año como senadora co-patrociné legislación que fue aprobada obligando al Colegio Electoral de Delaware a que su voto para presidente sea fiel reflejo del resultado del voto popular a nivel nacional.

-¿Por qué ganó Biden? ¿Fue una respuesta a la «locura» de Trump?

-Las razones fueron varias, pero definitivamente una de ellas fue el hartazgo mayoritario a los exabruptos diarios de un presidente cuyos golpes de timón parecían no respetar los principios y valores fundamentales de la democracia estadounidense. Las causas internas incluyeron la ineficacia en el control de la pandemia agravada por un aparente desdén de la ciencia y el consecuente quebranto económico y el desempleo. La política inmigratoria de Trump fue considerada inhumana por una mayoría del electorado y su política impositiva interna y tarifaria externa favoreció a los grandes capitales y a la clase inversora, pero no resulto ni en el resurgimiento industrial prometido ni en una mejora económica palpable para el americano medio.

-¿Se actuará ahora contra el virus?

-Sin duda. Joe Biden está dedicado a una política de salud pública guiada por la mejor ciencia, y trabajará en un programa nacional que elimine las ineficiencias y contraindicaciones de jurisdicciones bien intencionadas pero no coordinadas.

-¿Y ante los brotes de racismo cómo se actuará?

-Será combatido con más vigor no sólo el racismo sino también otras formas de discriminación como las de por género, país de origen, religión y orientación sexual.

-¿ Que significa que por primera vez una persona trans vaya al senado?

-Estoy orgullosa y feliz que mi buena amiga Sarah McBride, que representa un distrito vecino al mío, fuera elegida al Senado del Estado de Delaware, para cumplir funciones conmigo y los otros miembros del bloque Demócrata en la Legislatura. Sarah es la funcionaria de transgénero de mayor rango jamás elegida en los EEUU. Y sigue los pasos de Danica Roem, una persona trans que cumple funciones en la cámara baja de la Legislatura del Estado de Virginia.

-Su elección es todo un mensaje.

-Claro, es significativa porque le envía un mensaje a las personas trans de este país que la comunidad toda apoya sus aspiraciones. Quiere decir que a la gente le interesa más el carácter de las personas que su identidad sexual, y que su sexualidad diversa no debe cohibirles de perseguir cualquier camino que crean les proporcionara una realización plena. Me enorgullezco de que el Estado de Delaware esté a la vanguardia no sólo en mandar a uno de los nuestros a la Casa Blanca, sino también de confiarle a una joven mujer trans de talento la responsabilidad de representarnos a todos en la función pública.

-¿Y que representa que una mujer sea vicepresidenta por primera vez?

-Es emocionante ver una mujer hija de inmigrantes ser elegida vicepresidenta de los EEUU. Yo también soy una mujer hija de inmigrantes, así que se imaginarán qué feliz me hace verme representada en el segundo cargo más importante del país. Yo espero que la vida y carrera política de Kamala Harris inspire a las niñas, en especial las hijas de inmigrantes en todo el país a alcanzar las estrellas. Ella ha demolido una barrera laboral importante, «el techo de cristal».

-¿Qué cambiará en la relación con Argentina con la presidencia de Joe Biden?

-No duden que la relación de Biden con la Argentina será mucho mejor que con Donald Trump, porque va a reflejar el valor que le acuerda a los vínculos internacionales de los EEUU, no sólo el Partido Demócrata sino también el propio Biden, como lo ha demostrado durante su desempeño como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso y más recientemente como el vice del presidente Barack Obama.

Escribanía en Barón

El padre de la senadora, Donald Sturgeon Lagrange, nació en General Pico, de donde era su familia materna; en tanto su mamá es Mabel Altuna Bustos.

El bisabuelo de Laura, Lagrange, residió en Pico desde 1909 y fue uno de los organizadores de la Unión Cívica Radical de La Pampa.

Los Altuna son de una familia establecida en Winifreda, y Mabel se educó en Colonia Barón, en Santa Rosa y en la Universidad de Buenos Aires (UBA) recibiéndose de Escribana Nacional y luego estuvo al frente del primer Registro Notarial de Colonia Barón. Los otros hermanos de la madre de la senadora son Ana María, jubilada

que vive en Buenos Aires; Marta, también jubilada docente; Eduardo Altuna, quien es un conocido arquitecto (trabajó años en el Banco de La Pampa y hoy tiene una empresa constructora); en tanto Osvaldo falleció hace un tiempo.

«Mi padre al recibirse de Ingeniero Civil en la UBA participó en el diseño del Puente Dique Derivador en Colonia 25 de Mayo. Papá y mamá se conocieron en General Pico y se casaron en la capilla de la Colonia San José», recordó Laura a la distancia.

Luego el padre presentó antecedentes y obtuvo el ingreso a la Escuela de Graduados de la Universidad de Florida, EEUU, de donde egresó como doctor en Ingeniería.

Agregó que aunque en General Pico no le quedan familiares, sí en Santa Rosa donde viven tíos y primos, con los que está en contacto con frecuencia, especialmente por intermedio de Facebook. «A través de los años visité la ciudad y tuve amistades con los hijos de los amigos de mis padres. Pero gradualmente he perdido contacto y ahora solo me quedan familiares. Mi última visita fue en el 2008, cuando fui a visitar a mi abuela materna», evocó.

Fuente: La Arena