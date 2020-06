Latam Airlines cesa sus operaciones en la Argentina, pese a detentar una participación del 22 por ciento en el mercado internacional argentino y el 17 por ciento de la cuota de cabotaje, según cifras de enero-febrero provistos por la Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, dependiente de la Dirección Nacional de Transporte Aéreo de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Fue la empresa más favorecida por la política de cielos abiertos que aplicó el gobierno de Cambiemos, gracias a que altos directivos de la compañía terminaron en el gabinete macrista. En el primer bimestre del año transportó 773.000 pasajeros en vuelos internacionales y nacionales.

Los números pertenecen al mercado aerocomercial previo al impacto de la pandemia, que congeló las operaciones. El dato de mayo, por ejemplo, evidencian 4345 vuelos de Aerolíneas Argentinas y Austral (ARSA) y 111 operaciones de Latam. Sin embargo, las políticas del macrismo le permitió la empresa de origen chileno ganar cuota del mercado. La principal perjudicada fue la línea de bandera, que había perdido terreno de manos de su competidora y de las low cost (empresas de bajo costo).

El desguace del macrismo denunciado por los gremios fue llevado adelante por el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich e ideado por el ex Ceo de LAN y ex ministro de Energía Gustavo Lopetegui. Fue así que a prinicipio de 2019 (enero-febrero) por primera vez Latam se imponía nuevamente como la principal operadora de vuelos internacionales en la Argentina, con un 25 por ciento del mercado, seguida por Aerolíneas con una cuota del 22 por ciento.

En el primer bimestre de este año, la recuperación de rutas por parte de Aerolíneas invirtió los porcentajes. Según el último informe de ANAC, Latam realizó en el bimestre enero-febrero (completos sin aislamiento) 3273 vuelos internacionales, transportando 338.000 pasajeros, a partir de una alta ocupación de sus unidades (90 por ciento de ocupación del vuelo), con lo que detenta el 22 por ciento del mercado internacional. Aerolíneas con 4703 vuelos y 586.000 pasajeros lidera con el 25 por ciento del mercado.