Ricardo Vivas policía de la provincia de La Pampa publico unas sentidas palabras en sus redes sociales que rápidamente se viralizaron y que expresan lo que siente un gran numero de los integrantes de la fuerza .

Hoy me levanté pensando que no tengo muchas ganas de salir a laburar. El día que egresé, nos dijeron «Bienvenidos a policía» y nosotros como tontos aplaudimos sin entender que era sarcástico. Me egresé pensando que jamás me iba a convertir en ese POLI del que todos hablan, que iba a respetar mi uniforme que con tanto esfuerzo me gané. Hoy no sé si vale la pena dejar a mi familia por un sueldo que hoy en día es de «pobre», no se si dejarla por ir a cuidar a gente que me desea la muerte solo por las malas noticias de otro uniformado. Que no se si quiero que me peguen un tiro o me choquen y mi muerte valga menos que la de un delincuente.

Me levanté con un nudo en la garganta de ver como todos nos ponen en la misma bolsa al hablar del policía.

Hoy me levanté sabiendo que ese sueño de ayudar, de ser mejor, es pisoteado por la justicia. La gente nos odia y los delincuentes tienen pase VIP. Pero tranquilos, MI uniforme tiene un par de lágrimas, está poco maltratado pero lo lavo y vuelvo a cuidarte aunque me escupas la cara. Sólo quisiera NO MORIR EN VANO. QUE ALGUIEN NOS CUIDE A NOSOTROS, NOS RESPALDE, QUE ALGUIEN MIRE PARA ESTE LADO.

Fuente: En Boca De Todos