View this post on Instagram

Hoy me toca salir a comprar comida. Voy con todo lo necesario para protegerme y proteger a los demás porque cuanto más nos cuidemos, más rápido vamos a volver a la normalidad. El país parado genera una enorme pérdida para todos. Tomemos conciencia, sólo salgamos para lo esencial. #QuedarseEsSalvarVidas