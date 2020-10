El ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Daniel Bensusán, dijo que no cree que para las tradicionales fiestas de Navidad y año nuevo haya un libre tránsito entre las provincias. En ese marco, es posible que las posibilidades de encuentros entre familiares que viven en distintos distritos, sean muy reducidas.

«Hace un tiempo que lo venimos pensando. El tema es que es hacer futurología porque no sabemos cómo vamos a estar para las fiestas», explicó Bensusán en Radio Noticias y en relación a la dificultad de tener un panorama certero en materia epidemiológica del Covid-19 de hoy a dos meses.

«Si trasladamos la situación de hoy a diciembre, quién quiera venir lamentablemente va a tener que realizar 14 días previos de aislamiento. Vamos a ver cómo avanza esto y cómo estamos en diciembre. Algo parecido sucede con el asunto de las vacaciones de verano. Nadie sabe cómo van a ser las vacaciones», admitió.

Cine

El funcionario reflejó algunas demandas que recibe por parte de la sociedad y las quejas ante la prohibición de las reuniones masivas de personas cuando, simultáneamente, se permiten ciertos encuentros.

«Mucha gente me pregunta por qué están habilitados los restoranes y no me dejan juntarme con mis amigos. La respuesta pasa por dos lugares. El primero es que los restoranes son una actividad económica. Segundo que en los restoranes es posible controlar la cantidad de personas, las distancias entre las mesas y el resto de los protocolos. Pero no podemos controlar cada uno de los domicilios», explicó el titular del ministerio.

«Tratamos de habilitar todo lo que se pueda, por eso habilitamos los peloteros y los juegos al aire libre. En el caso del cine el problema es la ventilación. Son lugares muy cerrados donde no hay ventilación, cuando una de las condiciones que siempre se requiere es la ventilación del ambiente», agregó.

Denuncias

Respecto a que algunos comercios no cumplen con las medidas protocolares, como el sistema de registro de trazabilidad, Bensusán fue consultado por la posibilidad y conveniencia de instalar un sistema de denuncia ciudadana para que la sociedad pueda expresar estas irregularidades. «Seguramente vamos a habilitar un correo electrónico o un teléfono para aquellas personas que puedan hacer esa denuncia. En las próximas horas estará en la página web de la provincia informando esa situación».

Luego de siete meses de pandemia, el ministro se refirió al ajuste del comportamiento de la población a las políticas preventivas. «Es como sucede con este tipos de medida. Al principio hay un acatamiento importante y con el tiempo la gente se va relajando. Hay comercios que trabajan muy bien, la mayoría de las personas voluntariamente dejan sus datos, pero lamentablemente otros son reacios a hacerlo. Hay que poner un poco de equilibrio. Realmente este sistema de trazabilidad es muy importante porque nos permite que ante cualquier caso positivo podemos determinar en qué lugares estuvo esa persona y quienes otros estuvieron, determinar si lo hicieron por más de quince minutos, con o sin barbijos».

Además, Bensusán subrayó el enorme valor que tiene la estrategia de la trazabilidad para detener el avance del virus en aquellas localidades en donde han surgido focos de contagio. «Aislar al contacto estrecho del caso positivo y del contacto del contacto estrecho, nos ha permitido que en aquellas localidades donde hubo brotes, como Catriló, Alvear, Larroudé, Winifreda, 25 de Mayo, hayamos podido controlar rápidamente la cadena de contagios. Eso ha permitido evitar tener que volver a fase 1 tanto en las localidades como en la provincia», argumentó.

Circulación

El tránsito de personas entre las provincias es fundamental para que se desarrollen las actividades productivas y comerciales. Todas las provincias están interconectadas con respecto a la circulación de mercancías en todo el país. Coordinar las distintas localidades que están en situaciones sanitarias diversas es un punto crítico.

En este sentido mencionó que el conflicto de los productores pampeanos que no podían entrar a San Luis fue resuelto con la intervención de funcionarios nacionales que mediaron y permitieron un entendimiento entre las dos partes.

En cuanto a las medidas que La Pampa solicita a productores rurales el funcionario señaló: «Hace varios meses venimos trabajado con las diferentes confederaciones y asociaciones que agrupan a los productores agropecuarios, como Carbap, la Sociedad Rural, la sociedades rurales de Mendoza, Río Negro, Neuquen, el Ministerio de la Producción de Córdoba. Ellos confeccionaron un listado de los productores que están en su provincia y que tienen explotación en la provincia de La Pampa. Nosotros les pedimos una serie de informaciones, como de qué localidad vienen y dónde tienen localizada su explotación agropecuaria, y ellos se comprometen a entrar a la provincia tratando de evitar el contacto con otras personas dentro de sus campos y evitar la circulación en las localidades cercanas».

«La persona entra, hace sus labores y luego regresa a su localidad de origen. La verdad que no hemos tenido mayores inconvenientes. De esta manera garantizamos que una actividad económica tan importante hoy esté funcionando en esta nueva normalidad», indicó.

Fuente: La Arena