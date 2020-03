El excandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio Miguel Ángel Pichetto pidió que el Congreso sesione, lo que incumpliría el decreto del Poder Ejecutivo, que estipula el aislamiento obligatorio preventivo para evitar la propagación del coronavirus. Además, también consideró que es «un disparate que la Justicia esté en cuarentena».

El exsenador opinó sobre el avance del Covid-19 en Argentina, y aseguró que «hay temas para abordar desde el Congreso». En ese sentido afirmó que el órgano legislativo debería «seguir funcionando con los cuidados lógicos», a contramano de todas las recomendaciones que estipulan los profesionales médicos y la Organización Mundial de la Salud.

«Si hay algún senador o diputado con problemas de salud, está claro que no se arriesgue. Así como se arriesga personal de enfermería o médico, el Congreso tiene que funcionar y la Justicia también. Es un disparate que la Justicia esté en cuarentena», apuntó Pichetto en declaraciones a Radio Cultura.

Además, apuntó con esto al sistema económico e insistió con que «hay responsabilidades institucionales y hay que limitar los daños porque cuanto más se prolongue la cuarentena mas fuerte va a ser la depresión».

«Me parece correcta esta primera decisión el Gobierno y la estoy respetando desde mi casa, pero me parece que no debería extenderse otros 15 días sin flexibilizar, por ejemplo en casos como Río Negro y Neuquén o donde los niveles de contaminación no ha sido tan alta», cerró.