«Es poco probable que la vuelta al edificio escuela ocurra en junio o julio. Recién pasado el invierno se puede pensar en algún mes en particular», señaló la secretaria General de UTELPa, Lilian López.

El gobierno explicó la manera en que se lleva adelante el manejo de la crisis y los gremios propusieron que se empiece a discutir las condiciones laborales durante la pandemia.

El gobernador Sergio Ziliotto les transmitió a los docentes la decisión de «no volver a clase hasta que no haya riesgos de ningún tipo», para todos quienes conforman o están relacionados con la comunidad educativa.

“Quedamos en un compromiso de empezar a trabajar en un protocolo reglamento para condiciones laborales actuales y pensar cómo va a ser la vuelta al edificio escuela”, explicó la secretaria General de UTELPa, Lily López, a la salida de la reunión.

Reclamaron que las discusiones se den en el marco de la Comisión de Salud y Seguridad en el Trabajo. “Queremos que se convoquen a los profesionales que se necesiten, como infectólogos, pediatras, porque o solo pedimos por la salud de los y las trabajadoras, también nos ocupamos de la salud de nuestros niños, niñas y jóvenes”, añadió.

López explicó que “no se habló de tiempos. Pero es poco probable que la vuelta al edificio escuela ocurra en junio o julio. Hasta que no haya una vacuna, no está garantizado nada. Lo más probable es que recién pasado el invierno se pueda pensar en algún mes en particular, si es que esto no empeoró y no ingresó la pandemia a La Pampa”..

“La UTELPa vino a pedir la apertura del ámbito paritario porque consideramos que se tiene que escuchar la voz del trabajador y la trabajadora de la educación. También dejamos planteada la necesidad de empezar a discutir pauta salarial”, señaló.

Recordó que la COMISET “se viene reuniendo hace dos martes y el que viene vamos a seguir de manera virtual con todos estos temas. El próximo encuentro, por videoconferencia, se hace a las 9 de la mañana”, finalizó.

Esta tarde se reunieron en el Salón de Acuerdos las autoridades pampeanas con representantes de Utelpa como Lily López, Noemí Tejeda, por el SADOP Marcela Urban y por AMET, el secretario General, Jorge Rodríguez.

Por el gobierno, además de Sergio Ziliotto, estuvieron el ministro de Educación Pablo Maccione, y los asesores paritarios Horacio Ghisio y María Cristina Garello.