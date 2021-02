El titular del organismo y el gerente técnico, Mariano Ferretti, recibió en su despacho a un equipo de este medio y brindó más detalles de los planes de vivienda que se ejecutarán en Santa Rosa y la provincia. En esa línea, recordó que en la capital pampeana hay declaradas de interés públicas 60 hectáreas que se encuentran ubicadas en la Liberato Rosas, al fondo.

A su vez, confirmó que están negociando la compra de 54 hectáreas en la zona de los barrios nuevos, al sudeste de la ciudad. Sin embargo, en este caso reveló que también buscan comprar alrededor de 10 hectáreas más. «Estamos en conversaciones avanzadas», señaló y comentó que la conversación es con los dos dueños de los predios.

Estos son los terrenos en los que se analizan construir las 900 viviendas que financiará Nación. Las hectáreas declaradas de utilidad pública no cuentan con infraestructura de servicios, por lo que la inversión aumentaría, mientras que los terrenos que buscan comprar si poseen la infraestructura, debido a que están en los alrededores de los nuevos barrios.

Casas más grandes.

Consultado sobre el cupo que le corresponderá a Santa Rosa de las 900 viviendas que financiará Nación, el titular del IPAV aclaró que por el momento no está definido. «Depende de muchísimas variables, en primer lugar de la cantidad de tierras que tengan disponibles los municipios para poder tomar. Esa es una variable que no podemos dejar de considerar, vamos a ver por qué lado se va. Por el momento es todo análisis, Nación lo que pide es que le mandes los proyectos».

«El gerente técnico está trabajando con las tierras disponibles con los proyectos. En Santa Rosa estamos trabajando con dos opciones», señaló en alusión a las 60 hectáreas declaradas de utilidad pública y las tierras que buscan adquirir.

Sin embargo, el dato más relevante tiene que ver con el tamaño. Según Lezcano, las viviendas serán de «64 metros cuadrados», debido a que hay una ampliación de los espacios. «Tiene que ver con áreas que se empiezan a ensanchar, como los pasillos y las habitaciones, que tienen que ver con la circulación. Nación nos pide normativas para migrar hacia un prototipo más universal, en vez de tener viviendas estándar y adaptadas».

«Los ambientes son los mismos, se le va a dar más comodidad y se va a mejorar la termicidad, un requisito que elevó Nación. Se modifican estas cosas, son más espaciosas, más fuertes y más sustentables», resaltó.

Nueva estética.

Los cambios también serán visibles en las 210 casas que se construirán en Santa Rosa a través del Plan Mi Casa 2. Las mismas estarán en «la continuidad de la trama del ARA San Juan», una zona comprendida entre las calles Padre Ermesino, Toscano Sur y Hortensia Maggi, y en áreas de completamiento, es decir manzanas que están dentro del mismo barrio.

Con respecto a las viviendas, señaló que «Seguimos con la misma lógica de la vivienda de 60 metros cuadrados promedio, lo que sí hay un avance sustancial en la cuestión estética de la vivienda. Hay una mejora en la imagen, otro diseño. Hay algunas cuestiones estéticas, sutiles, pero es una casa estándar».

«También se mejora la termicidad de la vivienda», indicaron y resaltaron que «va a haber un cambio, se va a notar que hay una intervención nueva producto de una gestión nueva. No se cambió en términos de calidad, sino en cuestiones estéticas».

Buscan más tierras en General Pico

Al igual que en Santa Rosa, Lezcano afirmó que siguen «buscando tierras en toda la provincia». En esa línea, no pudo mencionar las hectáreas a comprar, «porque se están haciendo evaluaciones porque no hay. Las que teníamos contra los barrios se usaron para las 120 viviendas (Plan Mi Casa 2), no es como Santa rosa que tenemos entre los barrios».

«En Pico vamos a buscar más, porque el Banco de Tierras se hizo para eso, para poder el Instituto diseñar una política habitacional futura y además para colaborar en los valores del mercado de tierras. En Pico estamos buscando más tierras», agregó y remarcó que esta política también se replica en las localidades del interior.

«Estamos trabajando con oferta de tierra en Santa Rosa y con búsqueda en Pico, más allá de que ya tenemos aseguradas 60 hectáreas en ambas localidades», concluyó.

Fuente:La Arena