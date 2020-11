Los vecinos y vecinas se movilizaron en silencio junto a los familiares de la víctima, Cristian Palavecino, operario de la Cooperativa Santa Elvira.

Los vecinos y vecinas de Bernardo Larroudé se sumaron a la movilización impulsada por los familiares de Cristian Palavecino, el operario de la Cooperativa Eléctrica “Santa Elvira Ltda.” que murió en un accidente laboral a fines del mes pasado. Piden explicaciones a las autoridades de la institución sobre la fatal situación que derivó en el fallecimiento del joven empleado.

La marcha en silencio se realizó el pasado lunes y fue encabezada por los padres de Cristian y su hermano, acompañados por numerosos vecinos y vecinas. Comenzó en el mástil de la plaza central de Larroudé y se dirigió hasta la sede de la entidad cooperativista. En solidaridad, los comercios locales cerraron sus puertas.

El trágico accidente laboral donde murió Palavecino se produjo el pasado 26 de octubre, cuando el operario de la cooperativa eléctrica habría tocado accidentalmente una línea de media tensión, lo que le ocasionó la muerte de forma instantánea. Palavecino había ingresado hace aproximadamente dos años en el sector comercial de la Cooperativa como empleado de comercio, luego fue trasladado a la atención del servicio de Internet que llevaba adelante junto a otro compañero de trabajo, presente también en la marcha.

La familia de la víctima cuestionó a las autoridades de la entidad cooperativa por las condiciones laborales en las que se llevaba adelante una tarea de alto riesgo y reclamó explicaciones de por qué ese empleado de comercio realizaba una tarea que no le correspondía.

Según detalló el portal Infotec, desde el momento del accidente nadie de la cooperativa se acercó a la familia y solo se limitaron a enviar a los asociados un documento que los vecinos tildaron de “frío y arrogante”.

Los vecinos expresaron que “ese papel que nos llegó en el recibo de la luz fue repudiado por todo un pueblo, no solo porque no es lo que merece el Pala sino también porque no es el modo de dar respuestas… Ni siquiera es una nota, no tiene membrete, ni sello, ni firmas”. Y se quejaron: “¿Quién está verdaderamente detrás de este escrito incoherente, contradictorio, soberbio, frío, arrogante, indiferente y deshumanizado?”.

Fuente: El Diario