El jefe de la Policía de La Pampa, Héctor Lara, habló esta mañana en directo con Impacto Castex sobre sus primeras semanas al frente de las policía provincia. “Siempre que he estado al frente de una dependencia he tratado de estar cerca del personal para conocer la situación de cada uno”, aseguró el ex jefe de la Seccional Primera de Santa Rosa y de la Unidad Regional.

A partir de la renuncia de Roberto Ayala como jefe de la policía y el posterior reemplazo de Lara, las expectativas sobre modificaciones estructurales se hicieron presente en el interior de la institución. La reducción de la jornada laboral de 12 a 8 horas en algunas localidades –como Eduardo Castex-, es una de las cuestiones que más preocupa a los efectivos locales.

Si bien Lara no confirmó cambios precisos al respecto, remarcó que ese tipo de cuestiones han sido delegadas a los comisarios regionales, en quienes confía para lograr una institución ordenada.

“Hemos hablado con los jefes regionales, y ellos a su vez lo han trasmitido a los jefes de comisarías, que cada empleado tenga su descanso y pueda estar cerca de su familia. Estamos escuchando las problemáticas de cada uno y tratando de resolverlas”.

En ese sentido, el flamante jefe de la policía provincial hizo hincapié en el acompañamiento permanente hacia cada miembro de la fuerza y destacó el compromiso con los efectivos recientemente egresados de la escuela, que han sido los protagonistas de los refuerzos de personal en los puestos camineros. Además, reconoció que la policía es criticada por ser “demasiado inflexible” en el ingreso de vehículos a la provincia, pero “es una manera de tener un control de quién ingresa”.

“Siempre estuve tratando de acompañar a él o la policía para conocer su situación familiar, social o personal (…) A veces el reconocimiento, aunque sea interno, le viene muy bien a cada efectivo”.

Respecto al reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia, que impidió que un integrante de la fuerza de seguridad sea trasladado desde General Pico a Santa Rosa, Lara señaló que se trató de una pareja de efectivos que ingresaron a la División Criminalística de Pico por concurso (es decir, no hicieron la escuela de policía), ya que eran profesionales.

La División Criminalística pasó a estar en manos de la Justicia, y se trasformó en la Agencia de Investigación Científica (AIC), con delegaciones en Pico, Acha y Santa Rosa. Según explicó el jefe de la policía provincia, la mayoría de los que trabajaban en Criminalísitca pasaron a la AIC, pero los efectivos en cuestión no fueron tomados. “Al no tener funciones en Pico, se había dispuesto el pase al departamento policial”, aclaró Lara.

Por último, Lara remarcó que es “un orgullo y una responsabilidad enorme” estar al frente de la policía de La Pampa. “Conozco el 99,9% de los pueblos de la provincia. Me gusta porque me sirve y me da ventajas haber recorrido las distintas dependencias”, agregó. Además, aseguró que tiene una muy buena relación con el ministro de Seguridad Horacio Di Nápoli:“El gobernador ha puesto sus expectativas tanto en mí como en él; vamos a tratar de responderle de la mejor manera”.