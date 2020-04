Han pasado 34 años de un hecho que los argentinos no olvidarán jamás, y el pampeano Alberto “Lungo” Álvarez mucho menos. Sucedió cuando el Seleccionado Nacional, de la mano de Diego Maradona, se consagraba campeón mundial en México.

Es que ese día, 29 de junio de 1986, José estaba en el Azteca, y fue protagonista de una anécdota imborrable, de la que hay testimonios fotográficos que recorrieron el mundo.

El ex basquetbolista, profesor de educación física y hoy periodista, que vive en España desde hace muchos años, cometió lo que con el paso del tiempo califica como “una travesura de juventud” al recordar ese salto al campo de juego desde las tribunas, cuando el árbitro pitó el final determinando que la Selección era campeona del mundo.

Fue uno de los pocos argentinos que tuvo el privilegio de dar la vuelta junto a Diego y la ansiada Copa del Mundo.

“En el entretiempo estábamos con Nelson Festa muy cerca de la cancha, detrás de un arco… allí me acerqué a ver el foso para saber si tenía agua a o no… Me asomé y vi que estaba lleno de policías mexicanos, con cascos blancos y bastones, por si alguien se quería pasar. Igual en ese momento medí si podría llegar a saltar de un lado al otro y me quedé con la idea”, rememora.

“Cuando terminó pegué el salto y caí dentro de la cancha. El escollo que me quedaba eran policías que estaban armando un cordón agarrados de la mano, pero como miraban al centro del campo me metí por abajo y listo… a correr…”, repasa.

Y sigue: “Ni sé cómo hice pero me ubiqué al lado de Maradona. Y entonces aparecí fotografiado en las fotos de medios de todo el mundo, y obviamente por un tiempo resulté la envidia de muchos pampeanos”, se ríe con la anécdota de la que hay innumerables testimonios».

