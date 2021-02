«Análisis preliminares de la fase 3 de la vacuna rusa contra el Covid-19 que involucró a casi 20.000 pacientes sugiere que un régimen de dos dosis tiene una eficacia del 91,6% contra el Covid-19 sintomático. No se consideró eventos adversos serios asociados con la vacunación», se lee en el primer mensaje de Twitter de The Lancet publicado sobre el tema este martes.

Hasta este momento no había un análisis realizado por profesionales varias entidades, independientes del Gobierno ruso, que dieran cuenta de la eficacia de la Sputnik V.

NEW—Interim analysis of Russian #COVID19 #vaccine phase 3 trial involving nearly 20,000 participants suggests a two-dose regimen has an efficacy of 91.6% against symptomatic #COVID19. No serious adverse events were deemed to be associated with vaccination. https://t.co/40sM7f2nbS pic.twitter.com/Hzrs34uCWr

— The Lancet (@TheLancet) February 2, 2021