El pasado 11 de enero, el Ministerio de Salud ruso autorizó la realización de pruebas clínicas de la vacuna, que se distinguirá por un período más corto de producción de anticuerpos.

La eficacia de la versión «light» también es menor que la de su hermana mayor: puede alcanzar al 85% en algunos casos, y menos en otros, había adelantado el fondo soberano ruso (RDIF) en diciembre.

J&J single shot vaccine, which is basically just the 1st shot of #SputnikV(human adenoviral vector 26), showing good results. J&J is essentially the 1st half of Sputnik V. We will also launch the one component vaccine in Feb – we named it Sputnik Light.#SputnikLight is coming!✌️ https://t.co/sIflw0wKlY

— Sputnik V (@sputnikvaccine) January 29, 2021