Alex Caniggia está en boca del mundo del espectáculo. Hace poco más de una semana, el influencer protagonizó una dura pelea con Oscar Mediavilla, jurado y pareja de Patricia Sosa, en el Cantando 2020. Como consecuencia, y tras el escándalo, el joven optó por renunciar al programa, dejando en soledad y sin trabajo a su compañera Melina de Piano.

El hijo de Claudio Caniggia y Mariana Nannis se paseó por diferentes canales de televisión y continuó echándole nafta al fuego que dejó en el certamen de canto. Lanzó dardos para los miembros del jurado y también algunos participantes, pero lo más fuerte de todo fue la venganza que dijo tener preparada para hacer enfurecer a los productores de El Trece.

En una entrevista que le concedió a DiarioShow, Alex cuestionó a Mediavilla por la última devolución que le dio en el certamen, donde lo calificó de «marmota» y «salame». «Yo me fui porque no iba a permitir que me ponga de nuevo un cero porque me tiene bronca, me odia, es un envidioso de mier… Su último éxito fue por su mujer hace 15 años, está bajo tierra. No aceptaría una disculpa suya».

Consciente de que sería algo que podría molestar mucho a la producción, el hombre de 27 años se postuló nada menos que para el programa de Telefe con el que el Cantando 2020 compite todas las noches: «No volvería al Cantando. Es más, ahora me puedo ir a MasterChef Celebrity. La rompo también ahí».

«Acuérdense que gana un acomodado»

Por otra parte, y en un diálogo con Clarín, denunció que la competencia está arreglada y disparó contra Lizardo Ponce: «Olvídense, que hay acomodo, se re nota. Acuérdense que gana un acomodado. No hace falta ni decirlo, lo saben todos. Va a ganar Leandro, ¿Leandro se llama? Ponza creo que es».

«No me arrepiento de lo que hice. Antes hablé con mi compañera y con la coach para explicarles y está todo bien. Mi familia ni se mete. Charlotte me peguntó por qué había dejado el show. Ella no va a renunciar y es mi candidata para que gane el Cantando, pero yo creo que va a ganar un acomodado», añadió el hermano de Charlotte.