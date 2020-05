El Procurador Penitenciario se refirió a las excarcelaciones en la U-13 y desmintió que se hayan otorgado prisiones domiciliarias masivas en el marco del coronavirus.

“La Unidad 4 dejó de ser una colonia penal… no es más una cárcel de mediana seguridad”, sostuvo en una entrevista con este diario el delegado de la Procuración Penitenciaria Nacional, Pedro Javier Zuazo.

Además, desmintió que tanto en la U-4 como en la U-13 haya excarcelaciones masivas como consecuencia del coronavirus. “Es cierto que en la Unidad 13 quedaron solo 40 reclusas, pero solamente fueron 12 las prisiones domiciliarias que se dieron por temor al contagio del COVID-19. El resto son cumplimientos de penas o libertades condicionales relacionadas con un porcentaje del cumplimiento de penas. Además, como no hay traslados y la Unidad 13 es una cárcel que se nutre de traslados, eso también influye en la disminución de la población carcelaria”, explicó.

Zuazo también contó que “la Unidad 4, por su lado, tiene 70 presos menos… pero se ajusta a la misma explicación que el caso anterior. El número exacto de personas en domiciliarias por coronavirus lo tendremos formalmente la semana que viene”.

Zuazo está a cargo de la delegación local de la PPN. En total, hay 11 delegaciones en todo el país. Y su competencia abarca las unidades 4, 13 y 30 de Santa Rosa, y la 25 con asiento en General Pico.

El equipo de trabajo de la delegación local está compuesto por Marcela Martínez Torres, Agustina Staldecker, Cintia Velázquez Luciano Bonnefon, Nadia Gallego, Sara Eyheramono y Pablo Minardi.

“Una cárcel polivalente”

El delegado Zuazo también fue consultado por este diario sobre la superpoblación carcelaria. “El tema de la cantidad de presos es una problemática real… el año pasado nosotros presentamos un hábeas corpus por la incorporación de cuchetas en la Unidad 4”, indicó.

Y explicó: “Porque pasó lo siguiente: históricamente había 250 presos, pero después de un convenio con la Provincia, a través del cual se construyeron 4 pabellones y La Amalia, que es un lugar de preegreso, se incorporaron 120 presos más que llevaron el número a 370… con las cuchetas ese número saltó a los 550 presos que existen actualmente, más del doble de lo que había”.

– ¿La pandemia de coronavirus puede generar una crisis en las cárceles?

– Absoluta, de manera tremenda… estamos hablando de grupos de 35 personas que conviven a diario en un espacio cerrado. A eso hay que sumarle el resto de las personas que los cuidan y los asisten. Por eso mencionaba recién lo de la cantidad de presos, el hacinamiento es algo real. En un período muy corto se contagiaría toda la población carcelaria, las personas que están vinculadas con ellos y sin lugar a dudas se saturaría el sistema de salud público. Estamos en un momento muy álgido: si entra el COVID-19 en una cárcel, hace un desastre. Por eso incluso todos nosotros tenemos un protocolo para ingresar porque somos nosotros los que podemos llevar la enfermedad. Por eso también se cortaron las visitas. Además hay que tener en cuenta que en las cárceles hay muchas enfermedades preexistentes, hay mucha gente con HIV y con diabetes, entre otras enfermedades.

– Decías recién que la U-4 está superpoblada. ¿En qué influye eso además de la problemática con el coronavirus?

– En que están mezclados presos de todo tipo. Es como dicen ahora, es una cárcel polivalente… de todo tipo de presos. Antes a la Unidad 4 venían presos a cumplir la última parte de la condena, ahora ya hay gente que tiene casi 20 años de prisión. Además, se modificó toda la realidad en la Unidad 4 en cuanto a la seguridad. Ahora hay presos con muy baja calificación tanto de conducta como de concepto. La Unidad 4 dejó de ser una colonia penal… no es más una cárcel de mediana seguridad. No es más una cárcel donde los presos cumplen la última parte de una condena en una colonia penal donde aprenden un oficio. Afortunadamente esos oficios siguen existiendo, pero no todos tienen acceso. Ahora hay un perímetro y, por una cuestión de seguridad, no todos los presos pueden salir de ese perímetro al campo de 250 hectáreas que tiene la unidad, por ejemplo, para aprender chanchería, quesería, huerta, criar pollos, etc. Ahora hay un perímetro interno y otro externo. Antes salían todos porque tenían buena conducta, hoy ya no es así.

“No quiso denunciar”

El delegado de la Procuración Penitenciaria, Pedro Javier Zuazo, también fue consultado por El Diario sobre la última pelea ocurrida dentro de la Unidad 4 y en la que resultaron lesionados tres internos.

“Hubo una pelea entre ellos e intervinieron los guardiacárceles… había dos presos con heridas punzantes y otro con una herida de bala de goma arriba de la rodilla, en el muslo. Fuimos al Molas donde esta persona había sido trasladada, nos entrevistamos con él, pero no quiso hacer la denuncia contra al Servicio Penitenciario… nosotros no podemos hacer la denuncia, en este caso por la represión que sufrió, sin su consentimiento”, aclaró Zuazo.

Fuente:EL DIario