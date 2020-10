Mauricio Agón defendió la designación de Gabriela Bruno como síndica, que le cayó mal a los «celestes» de Berhongaray y los Altolaguirre.

El diputado Mauricio Agón dijo que “no hay que dramatizar, ni es un escándalo” la nueva pelea en el bloque del radicalismo, esta vez para definir la sindicatura de la Empresa Pampeana de Telecomunicaciones (EMPATEL).

La designación de la contadora Gabriela Bruno le cayó mal al sector “Celeste” que lideran Martín Berhongaray y los hermanos Leandro e Hipólito Altolaguirre. Esperaban hacerle un lugar a Javier Couly. Pero la mayoría del bloque se inclinó por la mujer oriunda de Miguel Riglos.

Agón, que hizo la propuesta, dijo a El Diario que “cada sector trata de ocupar lugares, en estos casos o en las elecciones, y hay que aceptar sin hacer escándalo. Como en todos lados hay mayorías y minorías”.

Desligó esta rencilla del proceso electoral que se viene: “El año que viene es otro cantar y cada uno tendrá la total libertad para presentarse, hacer acuerdos o lo que sea. La UCR debe tener la cabeza en la crisis que estamos viviendo. No veo que estemos pensando en las candidaturas del año que viene. Me sorprendió la repercusión de lo que es un trámite legislativo. Tenemos cuestiones mucho más importantes”.

Explicó el proceso de selección interna: “Cuando recibimos la solicitud del Ejecutivo para que propusiéramos director y síndico, se propuso a Salaberry como director y en la misma reunión se acordó que la sindicatura fuera para una contadora, y que fuera mujer, atento a que en el resto de los lugares no había ninguna mujer. Estaba justo en tratamiento la Ley de Paridad. Quedó abierto, no había nombres y apellidos, pero sí nos pusimos de acuerdo en que fuera una dama”, señaló.

Agón apuntó que “a la reunión siguiente (este miércoles) se llevaron los nombres, porque ya se vencen los plazos, y analizamos. Se decidió acompañar a esta chica Gabriela Bruno”.

– ¿Hay una incidencia de la pertenencia a un sector interno político para definir estos cargos?

– Cada diputado o grupo se identifica con algún sector del partido, como pasa también el justicialismo. Pero ni el director ni la sindicatura estaban acordados para algún sector. Buscamos gente con el perfil para el lugar. El de las Comunicaciones es un tema muy particular y una sindicatura es un tema de controles y de números. Para el cargo de director Salaberry fue el único nombre. En relación a la sindicatura hubo otros nombres que tendrían apoyo de otros sectores. Pero cuando no hay unanimidad se resuelve por mayoría.

– ¿Estas discusiones respecto del Banco de La Pampa, Pametrol y Empatel anticipan la puja electoral interna con vistas al año que viene?

– Yo creo que hay una mediatización de un grupo de dirigentes… al radical de a pie no le importa tanto. Las discusiones en el bloque por proyectos que hacen a la problemática de todos los días no son noticia. Somos noticia por decisiones que hay que tomar respecto a los cargos de la minoría. Yo no lo dramatizo, es natural. El radicalismo no está más o menos desunido por eso. La propia dirigencia trata de mediatizar esto y realmente no son problemas. Se toman decisiones que no se relacionan con acuerdos o candidaturas del año que viene. No lo veo por el lado de que estas cuestiones van a dirimir eso.