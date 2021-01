El diputado nacional radical Facundo Suárez Lastra adelantó que se vacunará contra el coronavirus y afirmó que no puede hacerse cargo de las decisiones políticas de Mauricio Macri como el endeudamiento extremo.

Todo comenzó cuando Lastra mencionaba los acuerdos básicos que debía tener la política en el Argentina y la periodista Julia Strada le recordó que ahora la Argentina llegó a un acuerdo, que debería haberse realizado en 2015, para evitar los ciclos de endeudamiento y fuga de capitales. En ese momento, el diputado dejó en claro que no gobernaba.

«No fuimos un gobierno de coalición y yo me hago cargo de las políticas de Estado que el gobierno aprobó con intermediación del Parlamento. No me hago cargo de la gestión de Macri. El propio Macri dijo que no fue un gobierno de coalición», sostuvo Lastra, quien sostuvo que no tuvieron un programa en común y dijo que la única participación del radicalismo en el gobierno macrista fue el nombramiento de algunos ministros.

«Fue un gobierno del PRO que invitaba a la participación en algunos temas específicos. Creemos que esto no puede seguir funcionando así», indicó.

Lastra sostuvo que hay un núcleo central para el desarrollo que tiene muchas coincidencias entre la oposición y el gobierno. «Hay un paquete de reformas que sabemos tenemos que hacer como una reforma previsional, una reforma en el sistema de trabajo y de producción, cómo desarrollar empresas y el empleo. Hay acuerdos en la academia, pero no hubo cooperativismo político», sostuvo.

En referencia al proyecto legislativos y a los pedidos de los gobernadores de suspender las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), el diputado afirmó que no deben suspenderse, sino acotarse por la pandemia. «El año electoral no es momento de introducir modificaciones que tienen más que ver con una conveniencia política”, afirmó.

Por otra parte y sobre la modalidad de sesiones extraordinarias, Suárez Lastra advirtió que “es sensato sesionar en las cuestiones que estamos de acuerdo y esperar un mes a las sesiones ordinarias para tratar las sesiones que no son urgentes y son más conflictivas”. Asimismo destacó que “nosotros aceptamos el protocolo mixto y ha funcionado con total claridad y se sesionó con total nivel de contagio”.

Con respecto a la vacuna Sputnik V, Suárez Lastra aseguró que se la va a colocar y que no tiene prejuicio ideológico. «Voy a colocarme la vacuna de Sputnik cuando esté en condición de hacerlo por mi grupo” sostuvo. En ese marco pidió que “me gustaría que se den más precisiones sobre la vacuna” pero instó “a la población a que se vacune”. “Creo que, con sus más y sus menos, todas las vacunas funcionan”, señaló.

Fuente: El Destape web