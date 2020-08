El principal partido opositor dice que los arreglos en las causas por las facturas truchas “ocultaron” a los verdaderos delincuentes y el modus operandi sistemático. Remarca la “impunidad” de los casos de violencia institucional. Y piden “una justicia con la venda bien puesta”.

El radicalismo salió a denunciar en un documento la existencia de connivencias entre el Poder Judicial y el poder político. “Pretendemos una Justicia que tenga la venda bien puesta”, aseveró el principal partido opositor, en un documento con la firma de su presidente Julio Pechín.

El cruce se produce luego del allanamiento que se dispuso en la Municipalidad de Anguil, donde gobierna el radical Héctor Delahaye, pero ya venía siendo una escalada.

El documento de la UCR alude incluso al caso de las “facturas truchas” como ejemplo de los pactos judiciales-políticos. La mayoría de esas situaciones se saldó con arreglos y juicios abreviados. En cambio -dice la UCR- hay una justicia “mucho más dura” cuando se trata de municipalidades que gobierna la oposición.

El intendente de Anguil es uno de los pocos que no firmó la última solicitada de respaldo a las políticas públicas en el ámbito sanitario por parte del gobernador Sergio Ziliotto.

El documento lleva por título “¿Será Justicia?” y recuerda que “el sistema de gobierno republicano está basado en la división de poderes”.

La Mesa Directiva del Comité Provincia de la UCR remarca que “el Poder Judicial ejerce sobre el Ejecutivo el juzgar todos los actos que pueda considerar violatorios de la Ley. Y tal parece no siempre lo hace con la misma vara o de la misma forma”.

“Observamos con asombro -añade- cómo a través de un modus operandis que se hizo común en varias Comisiones de Fomento, se desviaron varios millones de pesos con rumbo desconocido”.

Esos episodios ocurrieron durante muchos años, de manera sistemática, en varias comisiones. Pasó también hace bastante tiempo, e incluso hace varios meses de la resolución judicial.

Sin embargo, la UCR retoma ahora esa situación: “Por citar un ejemplo, que no es el mayor pero está cerrado, el de Unanue a cargo de Manuel María Costoya acusado de peculado y uso de documento privado falso en 171 oportunidades en perjuicio de la Administración Pública. Todo quedó oculto a través del mecanismo de Juicio Abreviado: el origen de las facturas, la ruta del dinero, es decir quién efectivamente cobró y se quedó con ese dinero”, enumera.

“La pena por supuesto la mínima, de cumplimiento suspensivo, es decir nadie va detenido. Todo a derecho por supuesto, y como ejemplo social penoso”, añade. El fiscal en la mayoría de esos casos fue Jorge Marcelo Amado, ahora otra vez en el centro de la escena a partir de que comanda la investigación sobre funcionarios judiciales acusados de violar la cuarentena.

Dice la UCR que “otra Justicia, mucho más dura parece actuar cuando se trata de gobiernos municipales opositores. No vamos a cuestionar técnicamente los procedimientos, pero por cierto resulta poco serio ver a la prensa instalada previamente, o citar testigos con clara intención política durante su ejecución”.

Antes, Pechín había dicho que esa situación era “un circo”, lo que le valió el reproche público por parte de la Asociación de Fiscales.

“Todo esto ocurre mientras nuestro Bloque de Diputados Provinciales hace presentaciones ante la Subsecretaría de Derechos Humanos por las escandalosas situaciones dadas en distintas localidades de la Provincia por parte de la Policía de La Pampa, órgano auxiliar de la Justicia. Así podemos citar hechos gravísimos en General Acha, Telén, Santa Rosa y el probable concurso de varios hechos delictivos por parte de un grupo policial contra una persona en Catriló, de los cuales se desconoce si fueron apartados preventivamente de sus funciones”, enumera.

“Estamos ante algunos agentes policiales que se sienten absolutamente impunes, sin control por parte de sus Jefes ni acotamiento por parte de la Justicia”, remarca.

El documento concluye: “Somos el principal partido político de oposición. No juzgamos personas, evaluamos acciones. No somos ni seremos una oposición complaciente mucho menos cómplice. Pretendemos una Justicia que tenga la venda bien puesta y la balanza bien calibrada. Una Justicia que inspire respeto no miedo. Será Justicia”.

Fuente: El Diario