El Comisario Martín Portillo, Jefe del Grupo Especial UR II, habló para dar un detalle de lo que fue el trabajo que tuvieron durante este fin de semana en Intendente Alvear, donde la unidad especial está a cargo de la seguridad. «Hemos tenido un fin de semana bastante movido», señaló.

En cuanto a lo ocurrido entre el viernes y el domingo y las actuaciones que los tuvieron actuando con la ley Portillo expresó que «fueron alrededor de 32 infracciones y dos vehículos incautados».

En el aire de Radio 5 el jefe policial explicó que «se siguen dando muchas reuniones familiares, entre 4, 10 y hasta 13 personas juntas en un mismo lugar y en eso seguimos haciendo hincapié que está prohibido». Aprovechó además para agradecer a los vecinos alvearenses que son quienes notifican a la policía cuando detectan encuentro ilegales o que no se cumplen las disposiciones decretadas por el Gobierno de La Pampa.

«Esta prevención sanitaria la hacemos entre todos», afirmó Portillo. Recordemos que la localidad norteña tiene al día de hoy 144 contagiados por COVID-19.

En cuanto a los hechos que se repiten el titular del GEP explicó que en varios casos lo que se encuentran es que la gente se confunde creyendo que por mas que rige la Fase 1 pueden juntarse si son familiares. «Muchos se quejan de que no pueden juntarse a comer pero lo que no entienden es que no importa si son o no familia, están prohibidos los encuentros sociales y familiares», afirmó.

«Ayer estuvimos en una reunión de 13 personas, 10 mayores y tres menores, que se habían juntado a comer un asado, Todos fueron notificados, en la causa interviene el Fiscal General Armando Agüero, y acompañados a sus domicilios para que sigan con el aislamiento obligatorio», señaló. Vale destacar que mañana martes se cumplen la segunda parte de la Fase 1 decretada para Alvear y se esperan los anuncios gubernamentales d ecomo continuará la situación.

Al igual que días atrás lo había hecho el Intendente Juan Cruz Barton, Portillo contó también que «varios empleados municipales de Intendente Alvear fueron notificados».

«Ingresó una persona que teniendo la buena fe la intendencia para que continúe con sus tareas laborales le entregó un permiso y resulta ser que terminó siendo un efectivo de una fuerza hermana, entonces estaba por un lado autorizado debido a la situación de aquí y por otro lado cumplía con otra actividad que no era la primaria», detalló sobre un caso.

«El mensaje es claro, quedate en casa para resguardarte y no seguir propagando el virus», finalizó el Jefe del Grupo Especial.

