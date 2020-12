La abogada Carina Salvay explicó los argumentos que usó para pedir la suspensión de la decisión del CD y para atacar esa medida del cuerpo colegiado a través de una demanda contencioso administrativa que ahora el STJ deberá estudiar.

«Cuando la suspenden, lo logran a partir de juntar los votos para poder suspenderla utilizando un mecanismo que es absolutamente ilegal, que es que hacen votar a una concejala ausente, llamándola por teléfono. En ese contexto, el STJ nos otorgó la cautelar y ahora va a entrar en el tratamiento de fondo», sostuvo.

La letrada explicó que antes de reasumir en el cargo, Paturlanne tiene que cumplir con una caución juratoria. «Es una declaración jurada para prestar esa caución donde se hace responsable de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a un tercero la decisión del STJ.

Hay que cumplir eso, luego hay que anoticiarlo al Poder Judicial y recién entonces salen unos oficios al municipio y al CD. Luego que les lleguen y se notifiquen, al día siguiente se hace operativo su regreso. Creemos que tres o cuatro días hábiles. No sé si llegaremos antes de navidad», dijo.

Salvay aseguró que no encontró antecedentes de una suspensión del CD a un intendente en los años que llevamos de la recuperación de la democracia, en 1983. «Preguntamos desde el estudio y no encontramos una situación similar en estos más de 30 años de democracia. A Marta la suspenden porque no presentaba balances al CD y la verdad que ningún intendente está obligado en un plazo específico», opinó.

Además, argumentó que, producto de la pandemia, el Ejecutivo priorizó atender las urgencias de salud, educación y conectividad que aquejaban a Santa Isabel. «El tema de los balances es un tema que podría haberse postergado, pero independientemente de eso, el 6 de noviembre lo había ingresado al CD y el 18 de noviembre la suspendieron», afirmó.

En este sentido, Salvay le apuntó al viceintendente, hoy a cargo del Ejecutivo local, ya que, según afirmó, tomó el balance y antes de informar al resto del cuerpo que había ingresado, lo hizo analizar por profesionales. «Hay un montón de irregularidades, entre otras, un vice y presidente del CD que sustrajo información pública, sin informar a sus pares. El proceso de suspensión es totalmente ilegal. Por eso interpusimos además de la cautelar y la demanda ante el STJ una denuncia penal y otra ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas», concluyó.

Fuente:La Arena