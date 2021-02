La senadora nacional Norma Durango (Frente de Todos), participó el pasado martes de las diferentes actividades desarrolladas en Santa Rosa, durante la visita de los ministros del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro; de Economía, Martín Guzmán, y de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, junto a sus equipos de trabajo.

En ese sentido, la legisladora señaló: «Creo que la visita fue importantísima, no solamente porque trajeron fondos a la provincia, tan necesarios para la producción, para la construcción de vivienda, para la creación del Polo Tecnológico, sino muy especialmente porque hubo una reunión en la que se escuchó a representantes de los sectores productivos, desde la Federación Agraria, hasta la Cámara de Comercio, a médicos del Sanatorio y la Clínica».

Y añadió que «es una situación inédita que se hecho esta reunión en la que los ministros plantearon el proyecto federal, sino que además se escuchó a los diferentes sectores productivos, donde no solamente hubo reclamos, sino también se aceptaron muchas de las cosas que se están haciendo a nivel nacional», aseguró.

Asimismo, Durango indicó que «también estuve en la el Aula Magna de la Universidad de La Pampa, escuchando la clase magistral del ministro de Economía (Martín) Guzmán, y si bien yo no soy una especialista para evaluarla, justamente por eso puedo decir que su clase fue clara, sencilla y entendible».

Fuente:La Arena