La segunda fecha del campeonato virtual de Turismo Carretera, que pone en juego la Copa #TCenCasa, se disputará este domingo en el Autódromo Provincia de La Pampa y contará con la participación de más de treinta pilotos de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera (ACTC), entre ellos el actual tricampeón, Agustín Canapino, quien viene de quedarse con la primera jornada online en Concordia, Entre Ríos.

La propia ACTC anunció ayer en sus redes la presencia del TC virtual en el circuito de Toay para este domingo 19, en una jornada que se llevará a cabo entre las 11 y las 14 y será televisada por Televisión Pública Argentina, el canal de Youtube y Facebook Live de la ACTC.

Con cada piloto utilizando los simuladores de sus casas, el domingo se disputará una clasificación a tres vueltas, luego se desarrollarán dos series a cinco vueltas cada una y por último la final, a 18 vueltas.

El dinero recaudado por los sponsors de la categoría será destinado, una vez más, a la compra de insumos y equipos de seguridad para los médicos y enfermeros argentinos que trabajan día a día para combatir la pandemia de coronavirus.

El trazado pampeano debió haber sido escenario de la cuarta fecha del calendario anual (y real) del TC el fin de semana pasado, pero debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio todo quedó suspendido hasta que las autoridades lo dispongan.

Nombres.

El TC virtual es una alternativa que los dirigentes y pilotos encontraron para mantener el vínculo de los corredores y los hinchas de la máxima categoría del automovilismo argentino mientras dure la cuarentena, además de una oportunidad para recaudar dinero y aportar a los trabajadores de la salud.

En la primera fecha, disputada con el autódromo de Concordia como modelo (cada piloto competía online desde el simulador de su casa que habitualmente utiliza para entrenar), el ganador fue Canapino, el referente de Chevrolet que es un especialista en la materia porque se formó como piloto justamente utilizando simuladores.

El Titán de Arrecifes ya confirmó su presencia para esta segunda jornada que utilizará el autódromo pampeano como modelo, y en la que también dirán presente nombres destacados como los de Norberto Fontana, Christian Ledesma, Facundo Ardusso, Jonatan Castellano, Juan Manuel Silva, Leonel Pernía, Facundo Chapur, José Manuel Urcera, Juan Bautista De Benedictis, Josito Di Palma y Mauricio Lambiris.

También aseguraron su participación Sergio Alaux, Marcelo Agrelo, Santiago Alvarez, Juan Cruz Benvenuti, Nicolás Bonelli, Juan Martín Bruno, Matías Canapino, Juan Tomás Catalán Magni, Diego Ciantini, Pablo Costanzo, Diego De Carlo, Christian Dose, Gastón Ferrante, Otto Fritzler, Esteban Gini, Andrés Jakos, Leandro Mulet, Carlos Okulovich, Ian Reutemann, Matías Rodríguez, Alan Ruggiero, Nicolás Trosset y Luciano Ventricelli, entre otros.

También las Pick UP.

Por otra parte, la ACTC confirmó todas las fechas ya definidas para las competencias virtuales que se disputarán en lo que resta de abril y en todo mayo, entre las que se incluye una «visita» de las TC Pick UP al trazado pampeano.

En este caso, informaron que las camionetas llegarán de manera virtual a Toay el 10 de mayo, con la misma modalidad que el TC utilizará este fin de semana.

El resto de las fechas confirmadas para las competencias virtuales es el siguiente: 26 de abril, TC Pick Up en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata; 3 de mayo, Turismo Carretera en el Villicum de San Juan; 17 de mayo, Turismo Carretera en Termas de Río Hondo (Santiago del Estero); 24 de mayo, TC Pick Up en Centenario (Neuquén); 31 de mayo, Turismo Carretera en Rafaela, Santa Fe.

Fuente:La Arena