Lo dijo la secretaria general de Utelpa, Lilia López habló del calendario 2021. Dijo que ahora la vuelta a clase «será paulatina con quienes perdieron el vínculo pedagógico».

La dirigente gremial estimo que un 15 % del total de la matricula “se desconectó” y aseguró que mayoritariamente “los docentes estamos contentos porque había que volver a las aulas”.

La titular del gremio que nuclea a los trabajadores estatales de la educación pampeana se refirió al regreso escalonado al sistema presencial de clases, horas después de haberse reunido con el titular de la cartera educativa, Pablo Maccione y que la novedad le fuera comunicada al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta.

En declaraciones a la prensa, López quien forma parte de la Comisión de Seguridad y Salud del Trabajo, organismo paritario creado meses atrás para elaborar los protocolos de regreso a la presencialidad, aseguró que “es un momento complejo pero tenemos la tranquilidad de que se está trabajando con mucha seriedad y responsabilidad”.

En relación al modo futuro modo de funcionamiento escolar dijo “La Pampa toma todo lo que dice el protocolo de Nación y algunas cosas las contextualiza en función de la realidad de la provincia”.

La entrevista, difundida por el portal oficial APN, con la dirigente fue la siguiente:

-¿Quién va a volver primero a las aulas?

-Esta semana comienzan las coordinadoras y coordinadores a tener un trabajo presencial, la semana que viene se convoca a todos los equipos directivos y el 31 de agosto vuelven los docentes, por grupo, no todos juntos. Será un trabajo democrático donde los equipos directivos con los docentes y los no docentes reorganizarán el regreso a la escuela, porque cada institución tiene sus características y no todas pueden volver de la misma forma. Esto para que a partir del 15 se defina por escuela qué grupos son los que tienen que volver.

-¿Cómo se hace para mantener el distanciamiento en aulas con 30 estudiantes?

-Se las va a dividir. Algunos alumnos irán martes y jueves y otros lunes, miércoles y viernes. O van a ir con una carga horaria más reducida. No van a volver los más chicos, el nivel inicial no va a volver en primera instancia. Tampoco el primer ciclo de primaria, que es hasta tercer grado. A partir de ahí se comenzará con una gradualidad. Hay un porcentaje del 15% que se ha desconectado. Con ese grupo de alumnos y alumnas se empezará a trabajar primero desde la presencialidad. Lo que sí tenemos que dejar claro es que se está trabajando bajo un protocolo para garantizar esta vuelta, con edificios escolares supervisados para que estén en condiciones, con todos los elementos de desinfección, con el señalamiento adecuado para el ingreso y el egreso, que se realizará por sitios diferentes.

-Los docentes que vuelven a dar clases presenciales, a su vez, deben seguir preparando las clases virtuales.

-Va a haber una reorganización hacia adentro de las escuelas. Será una tarea muy compleja y laboriosa la vuelta a clases presenciales, pero puedo asegurar que es encomiable el trabajo que están haciendo los equipos directivos y docentes.

-¿Hay entusiasmo?

-Hay de todo. Pero hay un grupo muy entusiasmado y ya están organizando las escuelas. Esos quince días que tenemos entre el 31 de agosto y el 14 de septiembre se va a dar una formación sobre políticas del cuidado, para docentes, no docentes y para las familias. En el caso de las familias se realizará virtual en los casos en que sea posible y sino se les acercará en papel. Se trabajará en esa formación y también en la planificación pedagógica, que consistirá en reacomodar la que se había hecho.

-¿Se extrañó el programa Conectar Igualdad en todo este proceso?

-Sí, realmente. Qué distinto hubiera sido. No era solo la conectividad y la computadora en si, sino el contenido que tenían esas netbooks. Fue un programa excelente. Ahora hay que empezar de cero en el país con ese tema, ya hay una propuesta concreta pero es una inversión muy grande.

-¿Qué pasará con los estudiantes de sexto año del secundario?

-Se está planificando otra vez el calendario escolar. No sé si en enero, pero en febrero seguramente se retomarán las clases. El mes de febrero será un mes clave, seguramente el 2 o 3 de febrero estemos volviendo para darles respuestas a los estudiantes que tienen que ingresar a la Universidad.

Fuente: El Diario