Vizzotti remarcó que en las últimas semanas «hay un aumento sostenido de casos» de Covid-19 en el país en la población en niños y adolescentes menores de 20 años.

«Se notó un aumento acelerado a partir de la semana 50 del brote», explicó la funcionaria, e insistió en las recomendaciones sanitarias para esa población, como mantener distancia de dos metros, el uso del tapabocas y la utilización de ambientes abiertos y aireados para las reuniones.

Según Vizzotti, por el momento fueron reportados 157.052 contagios de coronavirus entre niños y adolescentes en la Argentina, lo que constituye el 9,2 por ciento del total acumulado de infectados. Además, señaló que ya se recuperaron 142.187 menores que se habían contagiado, lo que representa el 90,2 % del total de infectados, mientras que se descartaron 363.620 casos sospechosos.

Si bien la incidencia mortal del virus es menor en la población menor de 20 años, Vizzotti señaló que se produjeron en esa población muertes por causa del Covid-19.

La edad mediana de los decesos en esa franja de la población es los 11 años. Según la evolución de los contagios, advirtió la funcionaria, se nota una corta evolución en los niños de entre 0 y 4 años, un leve ascenso en la franja de chicos de entre 5 y 9, «un poco más pronunciado» entre 10 y 14, y un «aumento más acelerado» entre jóvenes con edades de entre 15 y 19.

La especialista, en tanto, indicó que en el 99,7 de los infectados por Covid-19 menores de 20 años «no se requiere internación en unidades de terapia intensiva», ya que fueron sólo 394 los que necesitaron ese tipo de asistencia.

En la ciudad.

En Santa Rosa, es habitual ver durante cada jornada decenas de adolescentes que se reúnen en el boulevard de la avenida San Martín y otros lugares céntricos de la ciudad sin respetar las medidas sanitarias ya que comparten mates, no utilizan tapabocas y mucho menos mantienen el distanciamiento social recomendado.

Es habitual que vecinos se comuniquen con esta redacción para remarcar lo que ven a diario y la preocupación que se despierta porque, tal como señala el informe de Nación respecto a que esa franja etaria no sufre consecuencias graves si se contagia, sí puede generarlas al transmitir el virus a personas mayores, sea de la propia familia o externos.

Si bien se realizan campañas para advertir a adolescentes y jóvenes sobre los riesgos de no adoptar medidas de cuidado, la realidad indica que al menos una parte de ellas y ellos no respeta las recomendaciones.