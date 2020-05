El intendente de La Punta (San Luis), Martín Olivero, dialogó con Impacto Castex sobre los incendios que azotan los alrededores de la localidad desde hace 3 días. Bomberos de la ciudad trabajan arduamente junto a dos aviones hidrantes y colegas de Potrero de los Funes y de Trapiche desde el viernes al mediodía, cuando comenzó el fuego.

El incendio comenzó en las sierras centrales de San Luis, del lado de La Punta, y con el pasar de las horas se extendió a la zona de Potrero de los Funes. Aunque por el momento se desconocen los motivos del incendio, Olivero aseguró que en un 99% de los casos son intencionales.

“Anoche peligró la zona serrana, donde hay algunos barrios cerrados, pero hasta el momento no ha habido ningún daño material”, remarcó el intendente pampeano. Pese a haber quemado ya varias hectáreas de campo, Olivero sostuvo que no ha habido fuertes vientos –típicos en la zona durante todo el año- que hayan podido acelerar el avance del fuego. Y agregó: “Está muy lejos de la zona céntrica de la ciudad, no hay ningún riesgo ni posibilidad de que venga para este lado”.

En tanto a la situación actual de La Punta, el funcionario manifestó cierta preocupación respecto a la economía municipal: “Se ha visto reducida la coparticipación federal en un 50% en comparación a marzo. La recaudación propia es casi neta, la gente no paga las tasas municipales por una cuestión obvia”.

Por otra parte, Olivero deslizó que “el gobierno provincial no gira ningún tipo de aporte a los municipios”. Sin embargo, aseguró que los ahorros de las cuentas municipales que estaban destinados a obras públicas, le permitieron seguir prestando servicios básicos. “Se ha intensificado la ayuda social a través del bolsón de mercadería familiar y se han duplicado la cantidad de asistentes a los comedores comunitarios de nuestra ciudad”, señaló el intendente.

En tanto a la actual pandemia de coronavirus, Olivera recalcó que la medida sanitaria del gobierno nacional ha sido acertada. “Sólo basta con ver la realidad que hoy estamos viviendo en tanto a contagiados y muertos en comparación a países vecinos”, sostuvo. De todos modos, mostró cierta preocupación en el futuro de la economía nacional: “Países desarrollados, con un crecimiento del 5% o 6%, han perdido millones de puestos de trabajo, en Argentina el Estado está fundido desde hace varios años, con una desocupación de casi el 20%. No quiero imaginar cómo sería el período posterior a la pandemia en materia social y económica”.

Por último, el funcionario no dejó pasar la oportunidad para criticar los abusos de las fuerzas de seguridad en el período de aislamiento, y trajo a colación el caso del joven hallado muerto en una comisaría de Mercedes, donde se está investigando si efectivamente se trató de un suicidio. “Cuando se le da mucho poder a las fuerzas policiales y no hay un control del poder judicial sobre eso, se torna difícil de controlar. En San Luis tenemos una justicia paralizada. Hace 60 días que no se mueve un sólo expediente. Esas son las cosas que la cuarentena quizás descuida”, completó.

Martín es el hijo del ex intendente de la localidad pampeana de Parera y ex diputado por el FrePam, Juan Carlos Olivero. Tanto Martín como su hermana, quien vive desde hace años en La Pampa, militan en las filas del kirchnerismo.