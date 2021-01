Vera dijo que el plan de vacunación depende de la llegada de las vacunas, sobre lo que hoy no hay certidumbre.

“Eso no depende de mí, eso no lo maneja la Provincia”, dijo Vera. “No podemos dar tranquilidad cuando no hay en este momento la cantidad de dosis necesarias. Se va a evaluar”, agregó.

La reunión se desarrolló en el Salón Amarillo Mirta Bocchio de Santos de la Subsecretaría de Coordinación (O’Higgins Nº 660 de Santa Rosa).

Las clases en La Pampa se iniciarán el 8 de marzo. La intención de las autoridades era que los docentes lleguen vacunados para esa fecha.

La Comiset está conformada por los sindicatos que nuclean a los trabajadores del sector y el Ministerio de Educación de la provincia, pero para la reunión de hoy también se invitó a las autoridades del Ministerio de Salud provincial.

En el ámbito de esta comisión fueron acordados los protocolos que permitieron el regreso gradual y progresivo a las aulas a partir del 14 de septiembre de 2020: posibilitó que unos 22.000 estudiantes asistieran presencialmente a los establecimientos, lo que representa el 23 % de las y los estudiantes del sistema educativo pampeano.

Fuente: Diario Textual