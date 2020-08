La conductora de C5N Luli Trujillo cruzó al aire al fiscal de Cutral Co Santiago Terán, luego de que el funcionario judicial asegurara que en otro medio tergiversaron declaraciones suyas sobre la violencia de género y la justicia por mano propia, pero luego la maltrató al aire.

«La nota dura 45 minutos y ellos sacan dos en los cuales yo digo que cuando un sujeto esta dispuesto a matar a un mujer no hay medida de seguridad que alcance para frenarlo y le hipotetizo, la única forma que le queda a la mujer es metiéndole un tiro en la cabeza«, dijo Terán a C5N sobre lo que calificó como «una buena solución».

Entonces Trujillo le dijo que «no se trata de un hecho de inseguridad sino social, un problema de repetición de desigualdades que la Justicia debería modificar». Fue entonces que Terán le respondió elevando cada vez más el tono de voz hasta gritarle: «¿Vos estas casada? Imaginate que el tipo que esta con vos es un violento y la única oportunidad que tengas es un arma ¿La usas o no la usas? Tu vida o la de él, elegí ¿Vas al cementerio o matás? Te pido que seas sincera con vos misma. Me presionás de una manera fuera de lugar, se sincera con vos misma, querida. Conmigo no te vas a hacer la torita«.