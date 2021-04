Gabriela Labourie (Frejupa, peronismo), intendenta de Jacinto Arauz, respaldó las nuevas restricciones que aplicó el Gobierno provincial para intentar frenar la ola de contagios de coronavirus, dijo que el personal de Salud de la localidad está “cansado” y cuestionó a los que no respetan las normas o protocolos. “La Policía no puede ser niñero de todo el mundo. Si después de 14 meses no hemos aprendido nada hay gente que por más que se le pare un policía enfrente n o lo va a entender nunca”, dijo en Radio Textual (LU 33).

Arauz se ubica en el quinto lugar de las localidades de La Pampa con más casos de coronavirus: son 73 al viernes.

Estas fueron las principales frases de la jefa comunal:

-“Estamos realmente complicados por casos de covid, pero ya estamos descendiendo”.

-“Los contagios se iniciaron en una celebración religiosa. Esa celebración se hizo bajo los protocolos, con 10 personas. Lo que pasó es que los que participaron y se contagiaron son integrantes de familias grandes (que luego llevaron el virus a sus casas)”.

-“El sistema de Salud en Arauz está funcionando bien, pero el personal está cansado”.

-“La Policía no puede ser niñero de todo el mundo. Si después de 14 meses no hemos aprendido nada, hay gente que por más que se le pare un policía enfrente no lo va a entender nunca”.

-“La escuela no ha reportado casos de covid. Siempre digo que la escuela es segura. El tema es afuera de la escuela, cuando en el parque o en el club se va difuminando la burbuja.

-“La ayuda social en Arauz se reforzó, no se incrementó en pandemia”.

Fuente: Diario Textual