La Policía de La Pampa incorporará a su flota 39 vehículos móviles 0 kilómetro en las próximas semanas. Gran parte de ellos ya están en manos de la fuerza y resta pegarle los ploteos identificatorios para que sean presentados por el gobernador Sergio Ziliotto y entregados a las distintas dependencias.

La información fue confirmada a este diario por fuentes del gobierno provincial quienes indicaron que la compra de los vehículos fue a través de un llamado a licitación ganado por la empresa Nissan tanto para camionetas como para la flota de vehículos que se destinarán a la Policía.

Gran parte de los vehículos ya llegaron a la provincia y se encuentran en un playón a la espera que les peguen los ploteos con la identificación de la fuerza y la dependencia a la que estarán destinados. «En la primera licitación compramos 12 camionetas y 15 autos y Nissan fue la que ganó la licitación por un monto cercano a los 60 millones de pesos», precisaron las fuentes consultadas.

La primera tanda de los nuevos vehículos ya están patentados y tienen colocada la señal lumínica en su techo junto con el equipo de comunicación radial y sus antenas exteriores. De esa manera, se espera que esta semana comiencen los trabajos finales para poner en operatividad los nuevos patrulleros. Son 12 camionetas Nissan Frontier y 15 autos Nissan Versa.

Más vehículos.

De acuerdo a lo que explicaron las fuentes, la intención es adquirir 39 vehículos de los cuales ya hay 27 en poder de la Policía. Por eso, indicaron que ya está en marcha el armado de un segundo expediente licitatorio para concretar la compra de otros 12 vehículos (seis autos y seis camionetas).

«Se compraron por licitación pública y la idea era adquirir 39 pero por una cuestión de que por la pandemia no hubo entrega la reacomodamos para comprar 27 ahora y ya está en marcha el otro expediente para completar los que faltan», expresaron las fuentes al tiempo que agregaron: «Había mucha ansiedad por recibirlas porque nos agarró la segunda ola de la pandemia y la no entrega de vehículos nos retrasó varios meses». Entre ambos expedientes, el monto de la inversión asciende a los 100 millones de pesos.

Por otra parte, además de los vehículos con cabina, la idea del gobierno provincial, a través del Ministerio de Seguridad, también es adquirir nuevas motos. «Se está tramitando la compra pero todavía no tenemos nada definido», adelantaron las fuentes oficiales.

Reparto.

Otro de los temas que se deberán tener en cuenta con la adquisición de la nueva flota de camionetas y vehículos es el criterio que se utilizará para repartir las unidades entre las distintas comisarías y dependencias policiales. Desde Provincia indicaron que se definirá en los próximos días mediante un análisis que deberán hacer el ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli, y el jefe de la Policía, Héctor Lara.

Una vez que eso ocurra, los nuevos vehículos serán repartidos. «Hay que esperar qué es lo que se dispone para ver cuando se van a entregar, si salen todos juntos o si el reparto será de forma paulatina. Es una muy buena noticia pero también es cierto que nos quedamos cortos con esa cantidad», admitieron.

