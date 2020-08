La conductora Juana Viale volvió a arremeter contra el presidente Alberto Fernández al cuestionar la continuidad de las medidas de prevención contra el coronavirus e ironizar con el anuncio realizado el pasado viernes.

La actriz, que se encuentra reemplazando a Mirtha Legrand en sus programas, inició La Noche de Mirtha con un polémico mensaje en referencia a la cuarentena. «¿Como están? ¡Buenas noches a todos! Bienvenidos de vuelta al pantalla de El Trece a todos los que nos están viendo, muchas gracias por acompañarme”, saludó

Y disparó: “Otro sábado más en la ‘no cuarentena’, no sabemos cómo decirlo ya… Yo ya no sé. Que alguien me diga, señor Presidente, en qué fase estamos de la ‘no cuarentena’, o cómo hay que denominarla. Por favor”.

La referencia de Viale fue dirigida a la extensión del aislamiento social obligatorio hasta el próximo 30 de agosto, al que se evitó llamar cuarentena debido a recomendaciones de especialistas. No obstante, la actriz continuó la presentación al afirmar que se encontraba «entusiasta» y «feliz» porque estaba haciendo el programa.

El tema no se cerró allí, ya que minutos más tarde, Juana lo llevó a la mesa, donde tuvo de invitados a Horacio Cabak, Felipe Miguel, Marcelo Mazzarello y Silvia Fernández Barrio. “¿Alguien conoce algo para nombrar la nueva fase de la no cuarentena-cuarentena (sic)?”, consultó, al tiempo que comenzó a sugerir nombres como «cuarentena blue»

Juana Viale y su nuevo perfil ultramacrista

Viale comenzó a reemplazar a su abuela con el comienzo del aislamiento obligatorio y lo que sería un corto período ya lleva cinco meses. Es por eso que la actriz comenzó a afinar su perfil ultramacrista en las últimas semanas, de acuerdo con la línea habitual de Legrand.

La actriz comenzó a realizar declaraciones explosivas para levantar su perfil político y hasta se animó a poner en duda que Alberto Fernández llegue al final de su mandato. Además, días atrás reveló que votó a Mauricio Macri en las últimas elecciones presidenciales y que lo volvería a hacer.

Además, visitó el programa Verdad Consecuencia, de TN, donde también afirmó que no le tiene miedo al coronavirus. «Nos vamos a contagiar muchos, no podemos esquivar las balas. Me parece que tenemos que aprender a armar protocolos para vivir con él. No podemos seguir pretendiendo que no nos va a llegar, nos va a llegar a todos”, sostuvo

En tanto que sobre Alberto Fernández, opinó: “Me da como una dualidad. Le creo mucho, pero después veo todos los archivos y son dos personas distintas. Así que me cuesta mucho. Pero es el presidente de 45 millones de argentinos”.