Argentina continúa la batalla contra el coronavirus en medio de semanas donde se incrementaron los contagios, que ya superan los 158. En ese contexto, cementerios de CABA se preparan para las consecuencias de la enfermedad.

Una serie de imágenes de la agencia The Associated Press retrató la cruda realidad del momento que atraviesa el país en el combate contra la pandemia. Con 86 muertes y 4.814 en las últimas 24 horas, el país afronta uno de los momentos más duros.

Las imágenes fueron tomadas en los cementerios de Chacarita y Flores, donde se preparan tumbas en secciones destinadas a los fallecidos por el COVID-19. Los sitios mantienen estrictos protocolos de seguridad debido a las posibilidades de contagio. Entre las medidas se incluyen el traslado de los féretros en horarios determinados y la utilización de equipo especial por parte de quienes reciben el cuerpo.