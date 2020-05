Cecilia Borel, pareja del histórico vocero de Mauricio Macri, Iván Pavlovsky, confesó que el expresidente metía presos a opositores. Esta declaración se da en el medio del debate que volvió a la escena política por declaraciones de jueces y juezas que confirmaron las presiones de la mesa judicial del gobierno de Cambiemos para encarcelar a dirigentes kirchneristas y a la hoy vicepresidenta Cristina Kirchner.

Pavlovsky es de las personas que más secretos sabe sobre la vida y obra de Macri. Lo acompaña hace más de 30 años en la gestión del dirigente PRO, tanto como diputado, jefe de gobierno porteño y luego como mandatario nacional.

Estuvo casado con la ex Secretaria de Infraestructura Urbana, Marina Klemensiewicz, pero luego se separó. Hace años está de novio con Borel, quien fue asesora del vocero de Macri durante los 4 años que estuvo en la Casa Rosada. Hoy ella es asesora del Comité de Seguridad del Fútbol en Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Tu socio #CristobalLópez terminó preso. Pensemos, si te leían y escuchaban, no deberías agradecerle al Ex Presidente x no haber ido preso vos? 🤔 @cuervotinelli #tinellosorete Ah, recuerdo haberte visto varias, varias, varias veces 👉 @CasaRosada y #QuintadeOlivos #Memoria 👏🇦🇷 pic.twitter.com/j3PjlwIR8p

— Cecilia Borel (@ceciborel) May 29, 2020