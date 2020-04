El límite de ingreso por personas y la instalación de cortinas de plástico para evitar el contacto son algunos de los sistemas que implementaron los comercios para poder continuar con la atención al público.

La pandemia de Covid-19 (Coronavirus) llegó para modificar drásticamente la vida de las personas y si bien no hay pronósticos claros de cómo saldrá el país de esta situación, lo cierto es que está claro que nada será igual.

Esto se debe a que la pandemia impactó fuertemente en la organización de las relaciones sociales y las medidas preventivas que se tomaron para frenar la propagación del virus modificaron las actitudes y rutinas de las personas… A tal punto que el Estado salió a recomendar el sexo virtual y la masturbación. Inédito.

Dentro de esos cambios, hay algunos que resultan más palpables, más tangibles, y que se hacen evidentes ante los ojos de todos. Uno de ellos está relacionado a la, hasta hace poco, simple tarea de hacer las compras.

Desde que comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio, que días atrás cumplió un mes desde su implementación por parte del Gobierno nacional, muchas familias tuvieron que reorganizar y planificar la forma de abastecerse, con el objetivo de salir lo menos posible y lograr adquirir todo lo necesario, aportando a la reducción de la movilidad social.

Por el lado de los comercios también hubo cambios evidentes. Muchos de ellos modificaron la forma de atención, implementando sistemas que no generen aglomeración de personas y permitan mantener la distancia social.

De esta manera, muchas despensas y almacenes comenzaron a restringir el libre ingreso a los locales, estableciendo un límite que va desde una hasta cuatro personas, dependiendo el tamaño de superficie, mientras que el resto de las personas esperan afuera respetando una distancia de dos metros entre sí.

En otros casos, las medidas de protección se tomaron para limitar el contacto entre vendedor-cliente. Un ejemplo de ello es la despensa «Va de nuevo», ubicada en la esquina de Viniegra y Molas, que instaló una cortina plástica para separar al cliente del comerciante, con la idea de evitar intercambio de fluidos y disminuir el contacto físico.

«Mi hijo más chico tiene problemas de bronquios, te entrás a hacer la cabeza. Pero bueno, no hay que entrar en pánico y tenemos que cuidarnos, por esta razón decidimos poner el plástico», explicó Jimena, su propietaria.

«Por nosotros y los demás»

La comerciante comentó que en un primer momento utilizaban lavandina. «Limpiábamos los picaportes cuando iba entrando y saliendo la gente. Arrancamos con el alcohol en gel y yo, desde el principio cuando arrancamos con esto, le dije a mi marido que teníamos que poner un plástico».

«Porque si el contagio es por medio de la saliva, nosotros tenemos que evitarlo,. Entonces pongamos un plástico. Pasó que no lo hicimos, hasta que en un momento lo pusimos», agregó.

En el comercio también implementaron un sistema de atención donde entran sólo de a dos personas, el resto de sus clientes debe esperar afuera hasta que se desocupe el lugar.

En ese sentido, indicó que su preocupación mayor es que el virus ingrese a su casa. «Mi preocupación es mi hijo, que no me entre para este lado, porque si yo no voy para ningún lado», indicó.

A su vez, sostuvo que otro aspecto que entra en juego es la cuestión de los pacientes que no presentan síntomas. «Hay gente que es asintomática y no lo sabemos», afirmó y comentó que también las medidas que adoptaron son para cuidar a la clientela. «La gente no sabe por donde andamos, no sabe si yo me quedo encerrada o no, entonces el que viene no tiene contacto», indicó

«Tomamos la decisión de cuidar al que viene de afuera, que anda en la calle laburando. Porque la gente que viene acá no sabe si sabe si yo salgo o no. Es por las dos razones, por nosotros y por los demás».

Otros cambios

Sin embargo, en las barriadas se han registrado otros. Por ejemplo, en el barrio Butaló algunos comerciantes atienden con barbijos, sobre todo aquellos que están atendidos por adultos mayores. En esta zona, las despensas, fiambrerías y kioscos también recurrieron a las cortinas plásticas para dividir los sectores.

Además, en algunos casos también han eliminado «el autoservicio» en relación al pan y las frutas y verduras. «Ahora agarran y te lo entregan ellos, obviamente que lo manipulan con guantes», comentó una vecina del barrio.

Por otro lado, también optaron por limitar el acceso. «Acá es todo de a dos personas, aunque en los locales más chiquitos se entra de a una», agregó la vecina consultada por este diario y destacó que «tomar estas medidas suma mucho, me parece que está bien. Le da tranquilidad a ellos y a nosotros también».

El horario

Otro aspecto que no puede dejar de mencionarse está relacionada a los horarios de atención al público. En el marco de las medidas preventivas adoptadas por el Gobierno provincial, se dispuso que los comercios y los grandes supermercados modifiquen su horario de apertura y de cierre.

De esta manera, los locales comenzaron a abrir sus puertas a las 8 de la mañana y a cerrarlas a las 20. Esto impactó en la organización social, debido a que las familias tuvieron que empezar a planificar sus salidas para hacer las compras.

Por el lado de los comerciantes, la situación los forzó a abrir en horarios de corrido. «En otro momento trabajaba en un horario más extendido, pero cerraba a la siesta. Ahora como tengo menos horas de trabajo, lo hacemos de corrido, de 8 a 20», explicó Jimena.

Fuente: La Arena