El gobernador de la provincia Sergio Ziliotto, junto a la Secretaría de la Mujer Liliana Robledo, anunciaron que en los próximos días enviarán un proyecto para modificar la ley de ministerios y así efectivizar el cambio de denominación de la Secretaría de la Mujer por el de Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad, en dicha Secretaría se creará la Dirección de la Diversidad. Por otro lado, enviarán el proyecto de ley creando el cupo laboral por personas travestis, transexuales y transgénero en el sector público provincial.

El gobernador afirmó que “el cambio de denominación y la creación del área se fundamenta en la continuidad de nuestra línea de gestión y la ratificación del compromiso de trabajar para la igualdad de derechos entre varones, mujeres y personas LGBTIQ+. La incorporación de esta herramienta al Estado es para lograr respuestas más eficaces, acordes a las necesidades.”

Por su parte Robledo afirmó que “para darle un lugar de importancia a personas LGBTIQ+, debemos incorporar la diversidad en la denominación del organismo. No es un dato menor este cambio, pues ya sabemos que lo que no se nombra, no existe”.

Con respecto a la creación de la Dirección de la Diversidad, detallaron que se tuvo en cuenta la propuesta legislativa presentada por la diputada provincial Carina Pereyra.

Respecto al cupo laboral el gobernador enfatizó que “el trabajo es una herramienta de inclusión, constituye uno de los derechos que otorga sentido de pertenencia y de ciudadanía. Crear este cupo se justifica desde la institucionalidad de la demanda, desde la respuesta política y de un trabajo en concordancia con el gobierno nacional, y anhelamos que los municipios sigan la misma línea”.

“Estas acciones –añadió- son necesarias para lograr una sociedad más justa. Además, cuando fui presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo en la Cámara de Diputados de la Nación, dimos tratamiento al proyecto de Ley Diana Sacayán de Cupo Laboral para Personas Travestis y Trans en el Empleo Público, trabajo que el presidente de la Nación ha tenido en cuenta para la redacción del decreto nacional publicado hoy en el boletín oficial”.

Robledo subrayó que la decisión del gobernador de “cambiar el nombre, crear el área y establecer el cupo laboral, dan muestra del objetivo que tiene este gobierno en lograr una sociedad más igualitaria, como así también, habla del acompañamiento constante por parte de él a este organismo. Además nos da un marco oficial a las políticas públicas que llevamos a cabo desde la Secretaría, dirigidas a visibilizar y promocionar los derechos de las mujeres y personas LGBTIQ+. Es un gran logro”