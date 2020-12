Dos nuevas cooperativas de servicios públicos tendrá La Pampa en el período que va entre lo que resta de 2020 y los primeros tramos del año próximo.

El próximo martes 22 del corriente se realizará la asamblea constitutiva en Santa Isabel. Lo confirmó a este medio el subsecretario de cooperativas, Fabián Bruna, encargado de todo lo atinente a lo legal, mientras que fuentes confiables del área de energía dieron por hecho la constitución de la nueva distribuidora indicando que «está la decisión política» de traspasar el servicio que hoy brinda en forma directa la Administración Provincial de Energía (APE).

En el caso de La Maruja, hoy la localidad es servida en energía por la cooperativa de servicios públicos de Caleufú, lo que seguirá de esa manera. El objetivo de la formación cooperativa es comenzar con el servicio de agua potable, hoy en manos del municipio, desde cuyas entrañas nació la idea de la formación de la nueva entidad concediendo como en tantos otros lugares el servicio que le es propio.

En este caso, no hay todavía fecha exacta para la asamblea constitutiva, pero algunas fuentes consultadas indicaron que la intención es también hacerla en lo que le resta al almanaque del 2020, pero que eso podría requerir algo más de tiempo y concretarse en el comienzo del año que se viene.

El subsecretario Bruna confirmó ambos movimientos y dijo que su área técnica, está ofreciendo el asesoramiento y la ayuda que está dentro de sus funciones y alcances y sostuvo ante la consulta que desconoce las motivaciones de cada caso. «Nosotros aportamos en todo lo atinente a lo legal y no nos metemos con otros temas», resumió.

Tres localidades.

La entidad que se proyecta en Santa Isabel tiene la intención de tomar no sólo la concesión de la distribución en esa localidad sino extenderla a Algarrobo del Aguila y La Humada, sumando entre las tres poblaciones una cifra que podría rondar los tres mil medidores.

Hoy, el servicio está prestado en forma directa por la Administración de Energía, que tiene una pequeña oficina administrativa y una dotación técnica que se encarga de la atención al servicio. Las fuentes confiaron que lo que «heredará» la cooperativa en formación es un sistema bastante confiable, sin mayores problemas de provisión pero con una escasa cultura de pago por el servicio.

«La deuda de los usuarios hoy es enorme, potenciada por lo que sucedió en todos lados por la pandemia», confiaron al oído y remarcaron que en general al ser hoy un servicio que da directamente el Estado, son muy pocos los que tienen cultura de pago.

En el ámbito cooperativo se comentó ayer que con un buen panorama desde lo técnico, el mayor desafío para sostener una empresa de esta envergadura es lograr una administración sana. La cooperativa tiene también otras aspiraciones, entre ellas ingresar al negocio de las telecomunicaciones en un momento particular de la localidad que no lograr disponer de un servicio de internet acorde a los tiempos que corren y los reclamos que hacen los pobladores.

Con la línea de alta tensión en 33kva que nace en Colonia El Sauzal y llega a toda la zona, la energía no faltará, dijeron las fuentes, que puntualizaron que donde están hoy las mayores necesidades de inversión es en el tendido que va de Algarrobo del Aguila a La Humada. Deben buscar allí una mayor confiabilidad.

La región tiene muy pocos usuarios rurales. Estos están ubicados en las proximidades de las líneas troncales, algunos hacia La Humada y la mayoría entre Algarrobo y Santa Isabel.

Ex intendente.

Si bien no ha trascendido mucho respecto de los habitantes de la localidad que han tomado la iniciativa de formar una cooperativa, es un secreto a voces en la zona y en los despachos oficiales de Casa de Gobierno, que el ex intendente José Luis Rodríguez es el mentor y principal impulsor de la iniciativa.

Rodríguez perdió la interna del año pasado ante Marta Paturlane y debió ceder el sillón comunal que ocupó varios períodos y este año fue desplazado de un cargo provincial por el gobernador Sergio Ziliotto luego que violara la cuarentena y las normas que regían en la primera etapa de la pandemia por el Covid.

De aceitadas relaciones con el ex gobernador Carlos Verna, también se lo señala ahora como el cerebro detrás de los embates que desde el Concejo Deliberante terminaron con la suspensión de la intendenta Paturlane, situación que hoy se mantiene.

Internet.

La movida cooperativa en La Maruja también tiene origen oficial. Si bien no van por el servicio eléctrico, la intención es empezar a darle forma a una empresa solidaria local que pueda ir afianzándose y tomando servicios.

Además de la concesión que otorgará la comuna traspasando el servicio de agua potable, otro objetivo más o menos inmediato es internet, hoy en manos de la Cosercal de Caleufú. Se menciona además el servicio de sepelio, en la misma condición.

En la entidad que hoy tiene a su cargo los servicios, y que entre sus planes está llegar también con la televisión, no tenían ayer información oficial. Un funcionario de la cooperativa dijo ayer a LA ARENA que «sabemos por comentarios, muchos hablan del tema en la zona, pero oficialmente nadie nos comunicó nada».

A La Maruja llegó hace muy poco la fibra óptica troncal de Aguas del Colorado, cuya interconexión con San Luis se concretó muy poco tiempo atrás, con una obra que llevaron adelante tanto la empresa provincial como la propia cooperativa de Caleufú, que además atiene a Pichi Huinca e Ingeniero Foster.

Fuente:La Arena