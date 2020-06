: Trying to get property 'child' of non-object inon line

El Gobierno de La Pampa comunica que, en el marco de la redacción de las autorizaciones y protocolos para habilitar las distintas actividades sociales, culturales, deportivas y comerciales en la nueva fase de distanciamiento social, se incluyó en el Decreto 1247/20 por error involuntario la terminología “Guardería” y su inclusión como actividad habilitada.