Uno de los acuerdos a los que se llegó durante la mañana de ayer fue la adhesión provincial al programa federal Casa Propia – Construir Futuro, el cual prevé la construcción de 264 mil soluciones habitacionales en todo el país, de las cuales 900 se harán en La Pampa entre el año actual y el 2023. Se trata de las primeras viviendas sociales financiadas por Nación que se construirán en la provincia desde el 2015 y, según la información oficial, la inversión total del Estado nacional asciende a $4.608.248.435.

Por el momento, la distribución del cupo de viviendas no está definido. De todas maneras, según pudo saber LA ARENA, presentaron documentación de «la disponibilidad hoy de 1.800 terrenos», los cuales forman parte del Banco de Tierra que armó la provincial. De ese total, 500 están en Santa Rosa, 500 en General Pico y 800 están distribuidos en el interior.

Con respecto a las 900 casas que construirá Nación, las fuentes consultadas por este diario aclararon que «se distribuirán en base a las necesidades». También afirmaron que ahora la responsabilidad en la celeridad es del Ejecutivo provincial, que tendrá que armar la documentación, presentarla, licitar y construir. «Demostrando que tenemos capacidad para hacer vivienda, seguramente podemos acceder a cupos extra, como fue la época del 2015», anticiparon en relación a la búsqueda de ampliar el cupo actual.

«La provincia siempre tuvo viviendas en virtud de conseguir extra cupos, que tienen que ver con la rapidez de armar todo lo que es la parte administrativa y de ejecución. Lo importante es que ya arrancamos».

Fondo solidario.

En paralelo, Ziliotto firmó con Ferraresi la incorporación de La Pampa en el Fondo Nacional Solidario de la Vivienda, que permitirá un mecanismo de recupero del financiamiento aportado por el Estado, sobre la base de un sistema solidario, «teniendo en cuenta los ingresos de cada familia adjudicataria», según explicaron desde Casa Rosada.

La información fue tomada con beneplácito por el gobernador provincial que a través de su cuenta de Twitter difundió una foto del encuentro que se celebró en la sede del Ministerio nacional y en la que también estuvo presente la pampeana María Higonet, al frente de la Subsecretaria de Abordaje y Gestión Territorial.

Más convenios.

De acuerdo a la información difundida a través de los medios oficiales, el gobernador Ziliotto firmó la adhesión provincial a la cogestión del Programa de Crédito Argentino (Procrear) y ambos funcionarios acordaron avanzar coordinadamente entre Nación, provincia y municipios con la inscripción, el proceso de selección, el financiamiento y la posterior entrega de las viviendas para las líneas de Desarrollos Urbanísticos, la línea de construcción de Lotes de particulares y la de construcción de lotes asignados por la provincia.

Además, Ziliotto sumó su firma para dar inicio a la ejecución provincial del Programa de Mejoramiento de Barrios (Promeba) y también para comenzar a implementar el Plan Nacional de Suelo Urbano.

Al concluir la reunión, Ferraresi explicó que los acuerdos se enmarcan en un pedido del presidente Alberto Fernández de poner en marcha la construcción de viviendas de modo tal que impacte en la actividad económica y genere un «círculo virtuoso» que permita reinvertir en más viviendas. «Para esto, el trabajo territorial y la articulación con todas las provincias y municipios va a ser clave, y nos va a permitir concretar una Argentina federal, solidaria y con igualdad de oportunidades para todos los argentinos y argentinas», indicó el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat.

«Dar respuesta».

Por su parte, el gobernador Ziliotto celebró la firma del acuerdo por la importante inversión nacional y sostuvo que junto al esfuerzo de la provincia se podrá dar solución a varias de las familias que esperan por su vivienda. «El esfuerzo que vamos a hacer con recursos propios de la provincia, sumado a la inversión nacional en vivienda, nos va a permitir dar respuesta a muchas de las familias pampeanas que esperan por el techo propio», afirmó.

En esa línea, el mandatario se permitió cuestionar nuevamente la política habitacional del gobierno de Mauricio Macri al expresar que «los pampeanos comenzamos a recuperar lo que durante cuatro años nos negó el anterior gobierno Nacional». En tanto, añadió: «Encontrar respuestas del gobierno nacional a través del ministro Ferraresi realmente nos da la pauta que estamos en el camino correcto de una agenda federal, con un gobierno decidido a dar respuestas en todos los ámbitos y en todos los rincones de nuestro país».

En el cierre de sus declaraciones, Ziliotto reiteró su satisfacción respecto de la política federal que tiene el gobierno encabezado por el presidente Alberto Fernández. «Este nuevo hecho ratifica el rumbo trazado por el presidente, por el cual siempre hemos luchado, que es la construcción de un país federal donde todos los argentinos, vivan donde vivan, tengan la posibilidad de desarrollarse y progresar para, entre todos, poner a la Argentina de pie una vez más», concluyó.

El rol que tiene María Higonet.

Uno de los detalles que surgieron de la reunión, y que no pasó desapercibida, fue la presencia de una pampeana dentro de la cartera que conduce Ferraresi. En el cónclave que mantuvo ayer Ziliotto también estuvo presente la ex senadora nacional María de los Angeles Higonet. Su rol dentro de la cartera nacional fue visto con buenos ojos desde el Ejecutivo pampeano. La ex legisladora es subsecretaria de Abordaje y Gestión Territorial y tras el encuentro, fuentes consultadas por este diario señalaron que «la otra buena noticia -además de las 900 viviendas para la provincia- es que esté María Higonet allá, porque nos da una mano más allá de que tengamos una excelente relación con Ferraresi».

