Por el momento, se terminaron las vacunas contra la gripe en la provincia de La Pampa. Así lo confirmaron fuentes oficiales ante una consulta de este medio «Se está a la espera de más dosis de Nación, para continuar con la vacunación», contaron.

«Hoy fui a la ex Asistencia Pública para ponerme la vacuna y me dijeron que no había más. Pasé por farmacias y lo mismo», dijo María, una lectora de este portal. El dato fue confirmado poco después por autoridades del Ministerio de Salud de La Pampa.

La vacunación había comenzado en los primeros días de abril. Pero ya el día 4 se quedaron sin vacunas, al menos en Santa Rosa.

En esta campaña se priorizaron grupos a vacunar tales como el personal de Salud que asiste a enfermos en forma directa y a las personas mayores de 64 años.

Luego, según dijeron en su momento, se pretende seguir con la vacunación de las personas desde los 2 a los 64 años que presentan enfermedades crónicas, embarazadas y todos los niños de 6 a 24 meses.

Además de los centros de salud, se implementó la vacunación en residencias de adultos mayores, vacunación puerta a puerta, y farmacias.

Fuente:DIario Textual