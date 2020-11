Ayer varias agrupaciones, religiosas de «Abran 25», se manifestaron en el edificio comunal y fueron recibidos por el intendente Abel Abeldaño. Posteriormente el jefe comunal admitió que «La Pampa va hacia la apertura en diciembre. Es imposible controlar a todos, la gente tendría que cuidarse sola, y para eso debemos apelar a la responsabilidad social».

Movilización y reunión.

El pasado domingo se produjo en esta ciudad una importante movilización a través de una caravana por zona urbana y hasta el Puente Dique, para finalizar con una manifestación frente al municipio. Los participantes reclamaron apertura a la circulación y la incorporación de Colonia Catriel a las ciudades habilitadas para visitar sin tener que hacer medidas sanitarias al regreso. Estas expresiones tendrán un segundo capítulo el próximo domingo.

En tanto, esta semana, el Gobierno Provincial, incluyó a Colonia Catriel entre las originarias 116 localidades con prerrogativas para ser visitadas y descomprimió un poco la situación local.

Y ayer, en forma imprevista, varias comunidades religiosas, entre ellas la iglesia «Antorcha» y la Parroquia Católica; a quien se sumó la agrupación «Abran La Pampa», hicieron una aplaudida en la sede municipal por el mismo motivo, y lograron entrevistarse con el intendente Abeldaño. «Logramos dialogar, el martes que viene nos volvemos a reunir», dijeron los reclamantes.

Anticuarentena.

En la charla radial le preguntaron sobre que pasó que en pocos días de 30 se pasó a tener 60 casos. «Hay gente a la que le interesa poco, son anticuarentena. Y son los que han causado la mayor cantidad de contagios. Hay otros que no les importa, les parece que es un cuento por televisión. Y por otro lado hay cristianos que piensan que porque creen en Dios no se van a contagiar, falta responsabilidad», se quejó.

«La mayoría de los casos positivos han venido de fiestas, cumpleaños o juntadas. De gente que no respeta, que estaban aisladas e igual salían para ir a reuniones. Como ejemplo les cuento, hay 23 casos positivos en una sola familia», agregó.

Prevención.

Abeldaño reiteró que las medidas preventivas provienen de órdenes del Gobierno. «También les digo que yo no soy el que manda en el Comité. Se olvidan que hay Decretos y que nosotros desde el municipio no podemos pasar por encima de esos decretos», aclaró.

También se refirió a la queja de las iglesias de que permiten solo 10 personas en los actos religiosos. «Yo estoy totalmente de acuerdo en que el cupo de 10 personas es muy poco. Pero también tenemos que entender que estamos en pandemia. Si somos cristianos como decimos, la biblia es muy clarita. Dice que tenemos que respetar las leyes terrenales. Pareciera que las tenemos que respetar cuando nos conviene y cuando no nos conviene guardamos la biblia debajo del brazo», afirmó.

¿Se abre La Pampa?

Más tarde el jefe comunal habló con FM Exa donde hizo varios adelantos sobre el tema. «Creo que es tiempo de que cada uno asuma su responsabilidad, me parece que en diciembre La Pampa se abre. No va a haber forma de seguir haciendo lo que hacemos. Es imposible controlar a todos, lo que corresponde es que la gente se tendría que cuidar sola», opinó.

«Estamos charlando desde el Comité de Crisis de 25 de Mayo con el Gobierno Provincial para ver hasta cuándo se sigue con esto. Tenemos gente que va y viene a esta zona de distintas partes del país, y va a llegar un momento es que es imposible controlar todo. Creo que entonces va a pasar directamente por la responsabilidad de cada uno», sostuvo.

Finalmente se esperanzó que el fin de semana se tenga la buena noticia de que 25 de Mayo vuelva a recuperar su estatus sanitarios de Fase 5. «Pensamos en que una vez que se abra la circulación, a fin de mes deberíamos levantar el Centro de Transferencias. Creo que para las Fiestas se va a producir una apertura y vamos a tener que convivir con la pandemia y cuidarnos nosotros», concluyó el intendente Abeldaño.

Fuente:La Arena