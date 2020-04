En Santa Rosa y General Pico se conjugaron una serie de factores para que cientos de vehículos se volcaran a sus calles: entre otros puntos, abrieron los bancos para el cobro de los jubilados y beneficiarios de planes sociales y también parecieron relajarse los controles policiales.

De esta manera, hubo cientos de personas en las calles. Y lo peor: miles de jubilados, que integran el grupo de riesgo.

Las situaciones más problemáticas se produjeron en los bancos: decenas de personas hicieron colas -algunos desde las 4 de la madrugada, en medio de una mañana fría- y sin respetar la distancia mínima recomendada de 1,5 metros.

La situación generó cuestionamientos del propio gobernador Sergio Ziliotto: dijo que ocurrió porque las entidades bancarias permanecieron cerradas desde que se dictó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. «Nosotros se lo pedimos al día siguiente que debía haber una atención al sector de los jubilados porque no tienen una tarjeta de débito, es parte de su vida ir una vez por mes a los bancos a cobrar. Esto se pudo haber evitado», reconoció. «Yo no comulgo con eso de prohibir todo para que la gente cumpla; es parte de la responsabilidad social, mucha gente que no estaba comprendida para que vaya al sistema bancario seguramente ha ido», aseguró en diálogo con CPETv.

Postergación de pagos de la luz

Ziliotto anunció este viernes la postergación del pago de la factura de luz de abril para el 56% de los pampeanos, que podrán abonarla en 6 cuotas sin interés durante los primeros seis meses de 2021. Esto significa una erogación de 60 millones de pesos que el Gobierno provincial afrontará con recursos propios.

La decisión fue tomada por el gobernador Ziliotto en el marco del paquete de medidas implementadas en La Pampa para paliar los efectos económicos que provoca la pandemia del COVID 19, que impactan con mayor severidad a los sectores sociales y económicos más vulnerables de la sociedad pampeana.

Serán beneficiarios de esta medida los usuarios residenciales con consumo de hasta 150 kW por mes; comerciales con consumo de hasta 300 kW/mes; industriales con consumo hasta 2.000 kW/mes y asociaciones civiles (clubes) con consumo de hasta 2.000 kW/mes.

Para esta medida se tomarán los consumos incluidos en la factura que vence en este mes de abril.

Según cada categoría de usuarios, la medida alcanzará al 54 % de los usuarios residenciales; al 63 % de los comerciantes; al 84 % de los industriales y al 95 % de las asociaciones civiles.

Para aquellos casos en que el usuario haya pagado su factura o esté adherido al débito automático, podrá solicitar a su cooperativa la emisión de una nota de crédito.

Sábado y domingo

Las largas colas en los bancos para cobrar jubilaciones y Asignación Universal por Hijo obligó a las entidades bancarias a abrir también este sábado y domingo, según confirmó el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo. “El Banco Central esta preparando una resolución para que los bancos abran sábado y domingo», dijo en declaraciones realizadas en América TV al programa Buenos Dìas América. «Será sólo para que los jubilados y pensionados puedan cobrar sus haberes», según los señalado por Palazzo.

Pedidos de profesionales

Crear una mesa de trabajo de crisis, suspender la aplicación del Sircreb y el pago de impuestos provinciales, así como líneas de financiamiento, son algunos de los pedidos de 11 colegios y consejos profesionales de La Pampa que elevaron al gobernador.