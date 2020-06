La vuelta a los entrenamientos de fútbol en La Pampa, que cuentan con la habilitación del gobierno provincial, deberán seguir esperando, luego que el Consejo Federal de Fútbol oficializara ayer mediante nota que el regreso será recién cuando todo el país esté en Fase 4 del aislamiento dispuesto por el gobierno nacional, a causa de la pandemia de coronavirus.

La semana pasada, el gobernador, Sergio Ziliotto, habilitó los entrenamientos individuales de los deportes en conjunto, entre los que se encuentra el fútbol. Pero la medida provincial chocó rápidamente con la negativa de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el Consejo Federal. Una decisión totalmente inexplicable, al menos para los clubes pampeanos, que se ven directamente afectados por esta determinación que se toma en Capital Federal.

La Pampa se encuentra desde hace días en Fase 5 y desde esta semana los clubes de fútbol afiliados a las dos ligas, Cultural y Pampeana, se encontraban en condiciones de retomar los entrenamientos, que habían quedado suspendidos desde el pasado 16 de marzo, a causa de la pandemia.

Atento a cumplir con todos los protocolos, y que los clubes puedan organizarse, los regresos se fueron programando para el próximo lunes 22. La intención de las instituciones era concretar la vuelta, más que nada, con las categorías infantiles y inferiores, que en muchos casos son los que «bancan» a los clubes con el pago de las cuotas sociales.

Sin embargo, en la víspera todo comenzó a derrumbarse cuando desde el Consejo Federal se emitió el despacho 12.559, que lleva las firmas de Pablo Toviggino (Presidente Ejecutivo del Consejo Federal y tesorero de AFA) y de Javier Treuque (Secretario General del Consejo Federal), donde se tuvieron en cuenta las decisiones de AFA en torno al retorno de las competencias en el ámbito del fútbol federado respecto a la pandemia Covid-19.

Los directivos del Consejo Federal explicaron que «el martes 16 de junio, el Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (Claudio Tapia) anunció una serie de medidas respecto al retorno de las competencias oficiales organizadas por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco del aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) que rige en el ámbito de nuestro País» y que los mismos «tienen como objetivo brindar un marco regulatorio previsible y único para todas sus competencias, determinando el momento en el que todas las competencias organizadas por AFA quedarán habilitadas para su reanudación».

El martes, la AFA dispuso que todos los clubes que participen en competencias oficiales organizadas por la entidad podrán comenzar con los entrenamientos cuando para todo el ámbito del territorio nacional, tenga vigencia la Fase 4 del catálogo de administración del aislamiento dispuesto por el Gobierno Nacional.

«En ese contexto, corresponde a este Consejo Federal del Fútbol Argentino (CFFA), como órgano de conducción del fútbol del interior, adoptar idéntico temperamento para todas las competencias oficiales de las Ligas de Fútbol afiliadas a la AFA. Que ello es así porque la estructura federal del CFFA imponen la adopción de medidas de alcance general que tengan la misma motivación que las que sustentan las decisiones de AFA respecto a priorizar el valor de la vida y la salud pública», añadieron en los considerandos.

El despacho, además, considera que «si bien las Ligas tienen jurisdicciones de alcance regional, donde es posible que ya se encuentren transitando la Fase 4, la organización de competencias supone un movimiento de personas involucradas en las mismas que pueden provocar la circulación del virus, afectando la salud pública. Que, en ese sentido, es innegable que la organización del CFFA abarca un complejo sistema de normas, a las que todas las jurisdicciones del País se someten, existiendo posibilidades reales de que personas vinculadas a jurisdicciones donde hay circulación del virus, puedan trasladarse a jurisdicciones donde no concurran tales circunstancias. Que, por otro lado, las competencias organizadas por las Ligas afiliadas nutren a las competencias organizadas por el CFFA, que se desarrollan en todo el ámbito nacional, y estando suspendidas estas, carece de sentido, además del riesgo que implica, autorizar la reanudación de los torneos de las Ligas que tengan jurisdicción en lugares donde está permitida la práctica deportiva. Que, por último, es insoslayable que durante la Fase 4, y aún durante la Fase 5, se requerirá para todas las actividades (sociales, económicas, productivas, culturales, deportivas, etc) hábitos de cuidado e higiene sostenido, lo que se logra observando los protocolos que a tales efectos, las autoridades sanitarias por un lado, y las deportivas por el otro, impongan para la consecución de tales fines».

En efecto, se espera que la AFA impondrá protocolos sanitarios, sujetos a la aprobación del Ministerio de Salud de la Nación, para autorizar en todo el ámbito del país, el retorno a los entrenamientos en todas las competencias, las que deberán ser observadas por todos sus afiliados, incluyendo las Ligas.

El Consejo Federal indicó que «la decisión adoptada incluye a todas las categorías y disciplinas que componen el fútbol asociación, es decir, categorías formativas y primera división, futsal, fútbol femenino, y fútbol playa».

Por lo tanto, los dirigentes dispusieron «con alcance para todas las Ligas afiliadas a la AFA, que todas sus categorías y disciplinas podrán reanudar sus entrenamientos previos a las competencias, cuando todo el territorio del País tenga vigencia la Fase 4 del catálogo de administración del aislamiento dispuesto por el Gobierno Nacional».

«Qué ventaja podemos sacar»

«Estarán preocupados porque El Elyon le gane a Boca o a River. La verdad que no le encuentro explicación a esta medida». Un dirigente de la Liga Cultural intenta encontrarle explicación a la resolución del Consejo Federal, pero no hay caso. «Es una barbaridad que nos obliguen a cerrar los clubes. En el caso de los profesionales, está bien, pero acá qué ventaja podemos sacar, sino jugamos contra ellos. O estarán preocupados porque El Elyon le gane a Boca o a River en un cruce», agregó en diálogo con LA CHUECA. En la misma línea, el directivo sostuvo que mañana se realizará una reunión vía Zoom que ya estaba pautada. En principio, el encuentro de Consejo Directivo de la Liga Cultural iba a servir para acordar la manera de regresar paulatinamente a las actividades a partir del lunes próximo. Sin embargo, la decisión que dio a conocer ayer el Consejo Federal cambió todos los planes, porque el temario será distinto. «Los clubes se tendrán que reconvertir. En vez de entrenamientos de fútbol tendrán que hacer entrenamiento funcional o de básquet, que están permitido por todos y no tendrían problemas», cerró.

Fuente: La Arena