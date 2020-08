Utelpa destacó los puntos que ya están «consensuados» en la paritaria para el regreso a las aulas. El ministerio no acepta la licencia para quienes tienen niños y niñas a su cuidado en el hogar.

Los docentes verán reducida la carga horaria a la mitad. Si tienen varios escuelas o colegios, solo irán a clases presenciales en dos. Esos, y otros puntos, ya fueron consensuados entre el gremio docente y los representantes del ministerio de Educación en la reunión paritaria de este lunes.

Este miércoles volverán a juntarse para firmar el acuerdo paritario. La negociación se trabó en un solo punto: el ministerio no quiere licenciar a los docentes que tienen niños y niñas a cargo en el hogar, como pidió Utelpa. A cambio, seguirían trabajando en la virtualidad. Sin embargo, eso no está cerrado, porque deberían designarse suplentes, según se supone.

La secretario general de Utelpa, Lilia López, destacó este martes la apertura de la paritaria para discutir las condiciones laborales de la vuelta a clases anunciada para el 14 de setiembre por el gobierno provincial. «No es la misma escuela. Hay muchas modificaciones. Hay que reorganizar las instituciones, para eso necesitamos discutir de dejar en claro algunos temas, no es fácil, no es simple», dijo.

La gremialista reconoció que se «consensuaron» varios puntos pero no hubo acuerdo en uno: la suplencia para remplazar a los docentes que se quedan a cargo de niños en su hogar. «No pueden ir a la presencialidad. Tienen que quedarse a cuidar a los menores en sus hogares, trabajar desde la conectividad. Pretendíamos la licencia completa. Nos trabamos. Pero estamos discutiendo y analizando. Tiene que quedarse en su casa desde la conectividad», explicó en declaraciones a kermés.

Por otro lado, destacó que lograron que los docentes que integran grupos de riesgo continúen trabajando en sus casas «desde la virtualidad». «Si tienen alumnos presenciales le pondrán un suplente. Si tienen más de una escuela, como en Santa Rosa que tienen 6 o 7, solo harán presencial en 2. Eso es un gran logro», destacó.

López mencionó que también reclamaron que los docentes no vayan a trabajar a las escuelas a localidades donde no viven, que no circulen en las rutas. «Tampoco van a poder ingresar aquellos que viven en lugares limítrofes, como en Río Colorado, porque Río Negro y Neuquén están complicadísimos. Seguirán en la virtualidad y el estado garantizar un suplente. Sería un acuerdo más que significativo», precisó.

Por otro lado, López mencionó que «plasmamos en el acta que hacemos responsable al ministerio de que todo protocolo, decreto o normativa, tiene que ser comunicado en tiempo y forma».

Además, consideró que el 14 de setiembre es «una fecha tentativa» para el regreso a las aulas. «Si hay una escuela que no llega, empezará más tarde. El protocolo se tiene que cumplir a rajatabla. Cada edificio y las condiciones humanas dentro del edificio. Se tiene que cumplir. Aquella que no tenga esas condiciones, no empezará el 14», aseveró.

También sugirió que se debe «tener claro que ojala que sigamos en las mismas condiciones sanitarias. Eso es un día a día. Son fechas tentativas, de ahí que el Covid lo permita es otra cosa. Nada es así de contundente. Todo puede cambiar sobre la marcha. Lo importante es poder trabajar en la reorganización, durante un mes».

«Cada equipo va a reorganizar su escuela hacia adentro. Eso lo vamos a sostener a rajatabla. No queremos una bajada verticalista del ministerio hacia abajo. Esto es desde la escuela, cada director y cada equipo organizará su institución. Son los actores principales, son los que conocen el contexto y el barrio. El cómo lo define cada institución», insistió.

«Hay temas consensuados. El acuerdo sería mañana», estimó.

Finalmente, López indicó que se acordó «la reducción de carga horario del 50% de presencialidad y virtualidad», algo que «es un paso importante».

