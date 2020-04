El aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional, acatado y respetado por todas las provincias, continúa necesitando el compromiso de cada uno de los argentinos para enfrentar una situación atípica. A la nueva gestión de Sergio Ziliotto al frente de la provincia de La Pampa le ha tocado enfrentarse a un contexto imprevisible en cualquier agenda política. Sin embargo, las medidas tomadas por el gobernador en torno a la pandemia de COVID-19 han sido un ejemplo a nivel nacional, con un control total de los pocos casos registrados en la provincia.

Las proyecciones políticas y económicas han tenido que esperar. La prioridad absoluta para el país y la provincia ha sido la salud de su gente. Sin embargo, el coronavirus no es el único riesgo a la hora de salir a la calle.

A los cambios de hábitos, la reprogramación de actividades, la angustia por el simple hecho de no poder ver y abrazar seres queridos desde hace más de un mes, y a las preocupaciones por un futuro incierto, al miedo de la gente se le suma una alarma: los abusos de autoridad por parte de la policía.

Miembros de las fuerzas de seguridad de La Pampa han sido noticia recurrente en las últimas semanas por cometer apremios ilegales a personas detenidas y acusadas por violar el aislamiento. Golpes, gritos y humillaciones fueron las herramientas de castigo utilizadas por algunos efectivos policiales en distintos puntos de la provincia, ajenos a todo decreto, protocolo, artículo o cualquier documento legal.

El propio Ziliotto declaró en la última semana que “no le temblará la mano” en remover a la “mala policía”. En el mismo sentido, el ministro de Seguridad de la provincia, Horacio Di Nápoli, respaldó las palabras del gobernador y reconoció que tienen conocimiento de las denuncias efectuadas. Hasta el momento no se han tomado medidas, y la gente tiene miedo. Tienen miedo quienes denunciaron. Tienen miedo sus familias, y quienes no se animan a denunciar. Tienen miedo todos los que abren un diario pampeano y ven que no pueden confiar en quienes están para cuidarlos.

El comisario general de la provincia, Roberto Ayala, dialogó la semana pasada con un medio piquense. Mientras todos esperaban una respuesta que le lave la cara a la policía pampeana, sus declaraciones oscurecieron un poco más el panorama. Ayala se desentendió de cualquier tipo de abuso, y hasta se dio el lujo de responder con soberbia los reclamos del Colegio de Abogados que pedían un esclarecimiento de la situación. “Antes se debería saber qué encierra el concepto de apremios ilegales”, sostuvo.

Sólo para que no queden dudas: “Un ‘apremio ilegal’ se tipifica cuando un funcionario público, con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, priva a alguien de su libertad personal, o aplica cualquier tipo de vejámenes y severidades”. Esta definición fue sólo una formalidad, incluso innecesaria en el contexto de esta editorial, pero realmente es cansador que se siga subestimando a la gente.

La decadencia de la policía de La Pampa puede remontarse a la gestión de Julio César González, quien fue ministro de Seguridad desde mediados de 2018 hasta fines de 2019. Durante el mandato del castense al frente del Ministerio se sucedieron una importante serie de acontecimientos que conmocionaron a la provincia y despertaron el terror de todos.

Semanas después de la designación de González, en la ciudad de Santa Rosa fue asesinado Diego Loza; un crimen que conmocionó a la ciudad y al país. Diego fue ejecutado con un disparo en la boca, atado y escondido en la parrilla de su propia casa, donde los mismos asesinos vivieron durante unos días.

En noviembre de 2019, la localidad de Rancúl se conmocionó tras los asesinatos a dos jubilados. Jacinto Atilio «Cacho» Tallone, de 79 años, y Héctor Ceferino Lapettina, de 88, fueron golpeados hasta morir, por delincuentes que entraron a sus casas con motivo de robo.

Rancúl también fue escenario del asesinato de un joven de 19 años que murió tras ser apuñalado por su primo de 16 en la plaza central. La novia de la víctima aseguró que el asesino la amenazó de muerte, y tuvo que encadenarse a la intendencia para pedir justica y protección.

Recientemente, en Eduardo Castex se cumplió un año del asesinato de Josefa Morena de Giovannini, de 85 años, que fue salvajemente golpeada en su domicilio de la localidad. El asesino, que posteriormente prendió fuego la vivienda, también abusó sexualmente de su cuidadora, una mujer de 65 años.

Uno de los asesinos, de apellido Domínguez, se dio a la fuga a los pocos días tras forzar la reja de su celda y escapar por la puerta trasera de la comisaría. Si bien fue encontrado y capturado en un campo en el que había trabajado meses atrás, se rumoreó en el pueblo, en aquel entonces, que González no aceptó la renuncia de Ayala. Esa, quizás, hubiese sido la oportunidad de Ayala de dar su ciclo por cumplido y ahorrarse los desaciertos que estarían por venir.

A la semana siguiente del sangriento crimen de Josefa, también en Castex, el comerciante José Bargas fue apuñalado por la espalda. Tras pedir ayuda en la casa de una vecina con el cuchillo todavía clavado, Bargas fue asistido a tiempo y logró sobrevivir en el Hospital Centenario de General Pico.

Durante esos meses, las máximas autoridades policiales en Castex eran el comisario Roberto Rundau y el subcomisario Darío Martínez. En septiembre, Ayala –que en ese momento era jefe de la policía de La Pampa- los desplazó de sus cargos por “una serie de situaciones” y admitió que “se equivocó en su designación”.

La aparente muestra de humildad, el reconocimiento de un error por parte de un funcionario público y la toma de una decisión tan importante como sorpresiva, alentó al pueblo a un cambio de paradigma. Sin embargo, las relaciones de la policía con la política recién estaban comenzando a tejerse. Rundau y Martínez no fueron más que un par de cabezas que rodaron, encubriendo altos rangos que se mantuvieron en su lugar y aumentarían su poder. Llegaron a Eduardo Castex el comisario David Bazán, proveniente de Intendente Alvear, secundado por Juan Oses, arribado desde la subcomisaría de Monte Nievas.

Al día de hoy, la Fiscalía de Eduardo Castex está a cargo de Sebastián Mendiara. Su gran relación personal con la familia de González – actualmente diputado provincial-, sumado a las actitudes para con quienes han presentado denuncias contra la policía, alimentan las suspicacias en torno a su accionar. El tridente Bazán-Oses-Mendiara, basado en relaciones personales y amiguismos políticos, atenta contra la transparencia y la justicia esperables de instituciones democráticas.

Por informar sobre este tipo de situaciones y conductas, la directora de Impacto Castex, Natalia Piris, está amenazada por el propio comisario Bazán. Distintos medios provinciales, e incluso el Sindicato de Prensa La Pampa Zona Sur, han manifestado su apoyo y solidaridad con la periodista. Paradójicamente, en los últimos días Ayala remarcó que la policía provincial está trabajando en programas de capacitación sobre violencia de género. Además, el propio comisario general redujo hace días esta situación a un “problema personal”, aunque una simple y liviana declaración no servirá para tapar un atentado a la libertad de prensa.

Días antes que comience el aislamiento social, un policía de la localidad de Bernasconi fue detenido en la ruta 35 a la altura del Bajo Giuliani, cuando se encontraba rumbo a Santa Rosa. El efectivo, enojado por el cuestionamiento a una licencia médica, iba camino a atentar contra Roberto Ayala, jefe de una policía fracturada, ineficaz e impotente. La falta de cohesión interna debido a la corrupción, los intereses y la falta de transparencia de su cúpula, caracterizan un organismo que por lo bajo reclama un cambio de aire.

La cuarentena nos encuentra resguardados en nuestras casas, asumiendo un compromiso que nos compete a todos los argentinos. El respeto a los profesionales de la salud, a los transportistas, a los trabajadores de la industria alimenticia, de la comunicación, de la limpieza pública, se ejecuta quedándose en casa. En las últimas horas, seis efectivos de la policía de Santa Rosa fueron pasados a pasiva por reunirse a comer un asado y festejar un cumpleaños.

Es una lástima que aquellos y aquellas policías que cada día se ponen su uniforme entendiendo su papel de servidores públicos y ejercen su profesión en vistas al bien común, hoy vean su imagen opacada por sujetos que no entienden su rol. Que tampoco han entendido el sufrimiento ajeno, el miedo y el llanto. Y más grave aún: no han entendido la democracia.

Miembros de las fuerzas de seguridad han hecho estragos durante este período de aislamiento. Los relatos de Denis Opeso, golpeado y humillado en la comisaría de Castex por cinco efectivos, o de Sebastián Brito, el joven piquense que fue a comprar pan y fue atacado con balas de goma, ponen en alerta a la provincia. No quedan exentos los casos de Belén Alonso, la docente obligada a mostrar sus partes íntimas en la seccional sexta de Santa Rosa en una presunta requisa que no cumplió con los parámetros mínimos de cuidado sanitario, o de Francisco Vivandelli, el joven de 27 años de General Acha que tuvo que ser operado dos veces debido a los fuertes traumatismos de cráneo sufridos tras una golpiza policial.

Escribir un artículo, realizar una entrevista, comenzar cada día al frente de un micrófono es un tormento. Para Natalia Piris, y para los y las periodistas de La Pampa que han sido testigos del hostigamiento y las amenazas por parte de la policía. La falta de garantías hacia la seguridad de su integridad física, hace elegir cada mañana entre la salvaguarda o la información.

Es responsabilidad de las autoridades provinciales limpiar el nombre de nuestras fuerzas. Que cada miembro de la policía, que todos los días pone en riesgo su vida para cuidar a los vecinos, se reconforte con cada aplauso de las nueve de la noche. Es su responsabilidad, señor gobernador Sergio Ziliotto y ministro de seguridad Horacio Di Nápoli, entender que algunos ciclos están cumplidos. Aceptar que la imagen de Ayala ya no puede limpiarse, que ha sido un comisario que no estuvo a la altura de sus circunstancias, y que cuando la gente más lo necesitó –en este período de pandemia-, mostró su peor cara y sus peores métodos. Aunque parezca inminente, a raíz de los eventos acontecidos, todo parece indicar que el orgullo encegueció al comisario y no dará un paso al costado.

Hoy le cabe a este gobierno predicar con el ejemplo que nuestra provincia augura por la seguridad de todos. Está en sus manos cambiar esta realidad, y que la gente deje de tener miedo.