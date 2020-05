El último sábado por la tarde, la Policía de Eduardo Castex emitió un comunicado vía e-mail a los medios de prensa, informando la activación del protocolo de prevención de COVID-19 en un domicilio de la calle Córdoba. Según el mensaje policial, una profesional de la salud de la localidad tuvo contacto con un hombre oriundo de Huinca Renancó, violando el artículo 205 y 239 del Código Penal en concordancia con el DNU 297/20.

“Se activó protocolo acorde consulta mantenida con Epidemiologia de Provincia, donde moradora de esta localidad debe mantenerse en cuarentena obligatoria por 14 días”, manifestó la policía local. La mujer en cuestión, profesional de la salud de Eduardo Castex, obtuvo su certificado de circulación horas después del acontecimiento, por orden de Epidemiología, entendiendo la inexistencia de un riesgo de infección, para continuar con sus tareas laborales.

Sin embargo, la policía no se retractó de la información emitida el sábado, por lo que la mujer sufre desde entonces un intenso hostigamiento en la vía pública y en redes sociales, viéndose ante la necesidad de demostrar a cada momento la autorización pertinente.

“Dejo constancia que –la persona en cuestión- no se encuentra encuadrada dentro de los causales requeridos para tener que cumplir con la cuarentena obligatoria en el marco del Covid-19 al día de la fecha”, reza el certificado firmado por el Director del Hospital Dr. Gustavo López, el 4 de mayo de 2020.

Además, en el comunicado del último sábado, la policía de Castex informó que el novio de la mujer –con quienes tienen una relación desde hace más de 4 años– regresó a Córdoba “con la debida custodia”. Según contó la pareja, el hombre de Huinca Renancó se fue sólo, luego de almorzar.

Cabe remarcar que la localidad de Huinca Renancó, en el sur de Córdoba, tuvo dos casos positivos de coronavirus, de los cuales uno falleció y el otro se recuperó completamente. Sin embargo, la coyuntura actual, caracterizada por el pánico de la sociedad ante una situación sin precedentes, es el escenario perfecto para activar las alarmas en sólo un segundo.

A principios de abril, el gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto apartó a un funcionario público de la localidad de Casa de Piedra, luego de que se le inicie una causa por propagar información no oficial respecto a la pandemia de COVID-19. Se trata de Enrique Ismael Fuentes, acusado de divulgar un audio falso por Whatsapp, donde hacía mención a un caso de coronavirus en 25 de Mayo.

Semanas más tarde, la fiscalía a cargo de Armando Agüero le inició una causa penal a una enfermera del Hospital Centeno de General Pico por una acción similar.

Desde que se propagó el virus en nuestro país, el Hospital Paulo F. Lacoste de Eduardo Castex, ha realizado cuatro test de coronavirus, tomando las medidas de aislamiento pertinentes hasta la confirmación de los resultados, que por supuesto han sido negativos. Durante todo el proceso, desde el organismo jamás han filtrado información personal de los pacientes.

Según pudo constatar Impacto Castex, el delito de “Intimidación Pública”, detallado en el artículo 211 del Código Penal, remite a “infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hacer señales, dar voces de alarma, amenazar con la comisión de un delito de peligro común, o emplear otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos”.

La policía de Eduardo Castex, en otro paso en falso en el período de aislamiento, es responsable del hostigamiento sufrido por la odontóloga en cuestión. Tanto el comisario David Bazán, como el segundo a cargo Juan Oses, no han tomado dimensión del daño provocado por la manera de informar los detalles de un operativo. El Comité de Crisis demuestra no estar preparado para llevar a cabo un accionar competente, que resguarde la privacidad de las personas hasta tener informaciones oficiales. La falta de un vocero oficial deja expuesto al organismo, que hasta el momento no ha salido a aclarar la situación ni se ha interesa por el estado psicológico de la mujer.