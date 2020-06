Un mecánico de Eduardo Castex fue puesto en aislamiento obligatorio luego de cuatro días de haber asistido a un grupo de personas provenientes de Buenos Aires. Se trata de Néstor Guajardo, que recibió autorización de la policía para proceder en el auxilio, aunque cuatro días más tarde fue puesto en aislamiento. En el medio, tuvo contacto con proveedores y clientes de la localidad.

Hace poco más de una semana, Guajardo recibió un llamado para auxiliar a una Chevrolet Spin a aproximadamente 15 kilómetros de Castex. “Antes de llegar recibí un mensaje de un agente de la policía, diciéndome que estaba todo en orden y prolijo como para que yo vaya a retirar esa camioneta y traerla para a mi taller”, sostuvo el mecánico en diálogo con Impacto Castex.

Las personas a bordo del vehículo eran provenientes de Buenos Aires –la zona más afectada de la pandemia de COVID-19- y se dirigían a Mendoza tras un paso por Comodoro Rivadavia. Según remarcó Guajardo, ningún miembro de la policía –que lo escoltó hasta su taller- le mencionó el origen de las personas, y mucho menos que debería permanecer en aislamiento en caso de asistirlos.

“Lo primero que le pregunté al policía que me estaba esperando fue si había ido alguien a revisar a la gente. Y me dijeron que estaba todo bien, que habían hablado con epidemia de no sé dónde, que acá no pasaba nada y podía llevarme la camioneta”