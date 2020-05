Estados Unidos supera el millón y medio de contagios por coronavirus y roza las 100.000 muertes, sin embargo, las fiestas multitudinarias no paran de realizarse. La última ocurrió en el Lago de Ozarks, en el estado de Missouri, donde asistieron cientos de personas.

Un periodista de CNN grabó el video en Backwater Jacks Bar & Grill en Osage Beach en el que observa a un grupo numeroso de personas disfrutando de una fiesta en una piscina de un club sin atender las recomendaciones de distanciamiento social.

🇺🇸 USA | Estados Unidos | Lake of the Ozarks, Missouri. pic.twitter.com/FZaRBA5N4O

El hecho ocurrió este fin de semana durante la festividad del Día de los Caídos y pocos días después de que ese estado anunciara que los restaurantes y bares podían comenzar a funcionar cumpliendo las medidas de distancia social de seguridad.

Jodi Akins, una de las asistentes a la fiesta, ha explicado a la CNN que se llevó una desagradable sorpresa al llegar a la terraza y encontrarse esa estampa. «Cuando subimos, mis primeras palabras fueron ‘¡Oh, dios mío!’. El distanciamiento social era inexistente. Sin embargo, todos se estaban divirtiendo. Era un ambiente muy despreocupado», dijo.

Hey look who just crashed the Lake of Ozarks pool party in Missouri! #CoronavirusSoup pic.twitter.com/ZgAkdlUrU3

— Paul Lidicul (@PaulLidicul) May 24, 2020