El ex presidente Mauricio Macri anunció que iba a comandar una fundación con su nombre, aunque en los papeles oficiales presentados ante la Inspección General de Justicia (IGJ) la organización también lleva un lema.

«Hoy es un día muy especial para mí y todo el equipo que me acompaña porque presentamos la fundación que lleva mi nombre.

«Desde la nueva Fundación Mauricio Macri nos dedicaremos a trabajar en distintos proyectos e iniciativas, entre ellos, muy especialmente, sobre programas e incentivos para promover en el país una educación de calidad», sostuvo el ex mandatario el pasado martes.

Ante el anuncio, el diputado nacional Rodolfo Tailhade afirmó a través de su cuenta de Twitter que «no existe la Fundación Mauricio Macri. No está inscripta en la IGJ ni en ninguna de las direcciones de personas jurídicas de las provincias».

Me puse a averiguar: NO EXISTE la Fundación Mauricio Macri. No está inscripta en la IGJ ni en ninguna de las direcciones de personas jurídicas de las provincias. Tampoco hay trámite de inscripción iniciado en ningún lado. Todo trucho, como toda la vida y obra de @mauriciomacri.

— Rodolfo Tailhade (@rodotailhade) January 26, 2021