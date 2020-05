El intendente de La Maruja, Gustavo Cein, reconoció que la pandemia del coronavirus desnudó «la enorme desigualdad social» que existe en la localidad del noroeste de La Pampa, donde existen grandes extensiones agrícolas ganaderas, pero generan «muy poco trabajo».

«En La Maruja tenemos una problemática social muy importante porque no tenemos generación de empleo», dijo el jefe comunal en una comunicación telefónica con radio castense.

El aislamiento social obligatorio decretado por la Presidencia de la Nación afectó a varios sectores de la economía social, donde hubo varios sectores que sufrieron -y otros aún padecen- mayores consecuencias porque durante más de 40 días sin poder trabajar. Esto provocó que el Estado asuma un rol más activo, para asistir a esas familias imposibilitadas de generar sus sustentos diarios.

La situación en La Maruja es similar a varias localidades pampeanas, pero tiene mayor percepción porque se trata de una comunidad con baja densidad poblacional, tiene alrededor de 1.200 habitantes. «La Maruja es una localidad que tiene grandes extensiones agrícolas ganaderas con poco trabajo generado. Encima tenemos dos plantas de silos que dejaron de funcionar hacer varios años, antes había ferias de algunas firmas que ya no funcionan mas y todo eso provocó pérdidas de puestos laborales», evaluó el intendente Cein, quien también es médico.

«Esta localidad empezó a sufrir el aislamiento en la década del 90 con la privatización del tren, porque el tren cumplía una función de comunicación que unía pueblos y familias», reconoció el entrevistado.

-Cein, ¿el problema de desigualdad social que comenzó en la década menemista con la privatización de los trenes se agravó ahora con la pandemia del coronavirus?

-Totalmente. Es muy importante la desigualdad social que tenemos en el pueblo. Y el gobierno municipal y provincial se vienen haciendo cargo hace rato de la situación de La Maruja. El problema de fondo es solucionar los problemas estructurales. Lo hemos charlado con el gobernador (Sergio Ziliotto) y estamos trabajando en un programa para darle solución de fondo a los problemas estructurales de esta problemática social. Y una pandemia, que no estaba en la cabeza de nadie, nos demora esos proyectos.

-La pandemia frenó todas las proyecciones de políticas gubernamentales, pero afortunadamente aún no tenemos consecuencias graves en La Pampa.

-Muchos plantean que es lo económico o es la vida, y no es así: porque sin vida no podés reactivar la economía. Esta pandemia si mata un montón de gente, después no salís más del problema económico. Hoy la prioridad que fijó (el presidente) Alberto Fernández para priorizar la salud de la sociedad argentina, personalmente me pongo de pie, me saco el sombrero y lo aplaudo. Porque en los países vecinos estamos observando las consecuencias de no tomar recaudos, con presidentes que decían que esto era una simple gripe.

Fuente: La Arena